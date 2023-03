Estudiante de odontología realizó práctica con su boca, pero casi se queda sin dientes

Las redes sociales suelen ser un espacio en donde se comparten momentos y experiencias vividas en la cotidianidad, una estudiante de odontología se hizo viral luego de mostrarles a sus seguidores los momentos de tensión que vivió en medio de un ejercicio práctico con sus propios dientes.

Una usuaria de TikTok, llamada Martha, es la sensación en redes sociales tras compartir el momento angustiante que pasó cuando intentaba sacar una imagen en tercera dimensión de su propia dentadura. La joven estudiante jamás se imaginó que millones de personas le darían importancia a su anécdota.

En la publicación, compartida por la estudiante, se puede observar como intenta tomar las impresiones de sus dientes superiores, un procedimiento bastante habitual en la odontología para saber la ubicación de cada diente, sin embargo, Martha tuvo un susto de principiante.

Ante la fuerza que tuvo que hacer la estudiante, el molde salió solo, sin la impresión, por esta razón quedó con la masa dentro de su boca. - Foto: TikTok: @martha.lynch

La joven introdujo el molde con la masa a su boca y luego de esperar el tiempo recomendado, procedió a retirarlos. Pero ante la fuerza que tuvo que hacer la estudiante, el molde salió solo, sin la impresión, por esta razón quedó con la masa dentro de su boca.

“Estudiar odontología es mi pasión”, escribió la joven mediante un texto incrustado en el video.

El hecho ha causado risas entre los internautas, quienes no dudaron en dejar sus comentarios respecto a la divertida anécdota. La publicación ya cuenta con más de 42 millones de reproducciones en TikTok, mientras tanto Martha continúa adquiriendo experiencia para en el corto plazo ser una gran profesional.

El hecho ha causado risas entre los internautas quienes no dudaron en dejar sus comentarios respecto a la divertida anécdota. - Foto: TikTok: @martha.lynch

“De odontología o boxeadora 👁👄👁”. “Los que estudiaron odontología en línea, ja, ja, ja. “Yo quería odontología antes, pero ahora estudio derecho 😅”. “Mis miedos de estudiar odontología”. “A mí me dio tal ataque de pánico, se me paralizó el cuerpo, y los estudiantes de odontología lo hacen en ellos mismos como si nada”, fueron algunos comentarios a la publicación.

“Te veo en el Hotel Rappid-In”, mujer simula cita a ciegas frente a su mamá y esta fue su reacción

Una joven latina se armó de valentía para hacerle una broma a su mamá sin imaginarse que se volvería viral. La mujer solo tuvo que utilizar su teléfono celular para hacer creerle a su madre que estaba a punto de cometer una locura juvenil.

Luana Peña es una usuaria de la red social TikTok que decidió grabar la broma de la que sería víctima su mamá. La joven aprovechó la vista de ambas al supermercado y luego simuló recibir una llamada de un “amigo” con el que extrañamente empieza a agendar una cita a ciegas en un lugar polémico para tener un primer acercamiento.

“¿Dónde nos vamos a encontrar? En el Hotel Rappid-In. No he hablado con mis papás, pero ya, perfecto”, dice Luana mientras se puede ver cómo cambia la expresión del rostro de su mamá al escuchar lo que estaba planeando su hija.

Madre indignada - Foto: TikTok: @luanaaapm

Luego Peña, con toda la seguridad del caso, le dice al supuesto hombre que está todo muy confirmado y que cuente con su llegada al Hotel “Rappid-In”.

“Ya, escúchame, te hablo luego, pero está confirmadísimo. Hoy día, a las 7 de la noche”, señala la joven en la supuesta llamada, mientras se desata la furia en la sorprendida madre de familia.

Al colgar la llamada, llegó el llamado de atención de la preocupada madre, quien exigió que inmediatamente cancelara el supuesto encuentro que acababa de confirmar por teléfono.

“Debes comportarte, no te puede ver así nomás. Llámalo, dile que no vas a ir. No hagas que te ponga un GPS (...) Tienes toda la vida como para que te aferres a algo ahora”, dijo la furiosa mamá.

Ante la evidente molestia de la mujer, Luana Peña decidió confesarle que era solo una broma, pero la madre seguía molesta por lo que había acabado de escuchar. El video ya cuenta con miles de reproducciones y cientos de comentarios.