Video | Con sus propias manos, bañistas ayudaron a una medusa gigante varada en la playa

Un grupo de amigos disfrutaban de un día de playa en Callo, zona costera de Perú, cuando se encontraron con una majestuosa especie marina. Una medusa gigante generó terror en los bañistas, pero luego necesitó de su ayuda para intentar sobrevivir.

Una mujer, llamada Paola Aguilar, se encontraba en la playa disfrutando con sus amigos. Estando dentro del agua se percataron sobre la presencia de una medusa, esto hizo que todos salieran del mar, teniendo en cuenta lo letal que puede ser su picadura.

Al hacerle seguimiento a los movimientos de la especie, pudieron observar que la fuerza del mar arrastró al animal hasta una zona rocosa de la playa, y allí quedó atrapada.

En el video publicado por la mujer se puede ver como dos hombres protegen sus manos con una simple bolsa plástica tomaron a la medusa para subirla a una tabla de surfear, sin embargo, esta se deslizaba. - Foto: TikTok: @gahela.gahel

Paola, junto a sus amigos, se acercaron al lugar y tomaron la decisión de ayudarle a regresar al mar. En el video publicado por la mujer se puede ver como dos hombres protegen sus manos con una simple bolsa plástica, tomaron a la medusa para subirla a una tabla de surfear, pero esta se deslizaba.

“Cuando llegas a La Punta y te encuentras con una medusa”, escribió la mujer en su publicación.

A pesar de que en el video no se puede evidenciar si la especie logró volver a su habitad natural, Paola luego publicó otro video en donde cuenta que debido a su impacto con las rocas sufrió lesiones considerables, por lo que ya se encontraba sin vida.

La publicación se hizo viral en redes, algunos califican de peligrosa la maniobra de rescate. - Foto: TikTok: @gahela.gahel

La publicación se hizo viral en redes, algunos califican de peligrosa la maniobra de rescate, debido a que el animal pudo haber picado a alguno de los bañistas mientas la tocaban para acomodarla en la tabla.

“Es una medusa malagua… lo tocas y te quema la piel”. “Yo toqué una medusa cuando era niña y no sabía en ese tiempo que era peligrosa al tocarla, como estaba muerta no me pasó nada”. “¿El que lo tocó con la bolsa sigue vivo?😁”. “¿La bolsa amortigua la picadura de la medusa?”, fueron algunos comentarios a la publicación.

Pescadores cazaron a un tiburón y hallaron en su estómago los restos de un hombre desaparecido

Muchos son los casos que se han conocido sobre turistas y/o nativos que han muerto o han tenido incidentes con tiburones o incluso cocodrilos, como en Brasil, Estados Unidos, entre otros.

Pero en Argentina, más exactamente en la provincia del Chubut, en la Patagonia, se conoció el caso de Diego Barría, un hombre de 32 años, quien el pasado 18 de febrero a eso de la medianoche se encontraba manejando su cuatriciclo para dirigirse a su casa. Pero en el camino se encontró con varios amigos, por lo que dio aviso a su esposa Virginia Brugger que llegaría más tarde de lo habitual, pero nunca regresó a su hogar, reseña El País de España.

Su pareja, a través de su cuenta oficial de Facebook, informó de su desaparición, y estas publicaciones fueron comentadas y compartidas por muchas personas.

“Dale gordito!!!!! Ya no damos más. Aparece por favor. Estoy fuerte por los nenes, pero no sé hasta cuándo. No seas rebelde, danos una señal!!!”, se puede leer en la plataforma social.

Diego Barría - Foto: Foto tomada del perfil de Facebook de @Diego Ale B

No obstante, las autoridades competentes -la policía de la provincia, de la División de Búsqueda de Personas, Defensa Civil y la Unidad Regional de Comodoro y Criminalística, precisa Clarín- hicieron una inspección en la zona, pero fue horas después que encontraron el cuatriciclo dañado y metros más adelante el casco del hombre, pero sin hallar rastro de Barrío.

Fue entonces que el pasado 26 de febrero un grupo de pescadores capturó a tres tiburones (cazones), pero cuando los abrieron se dieron cuenta de que dentro de uno de ellos había restos humanos, más exactamente un antebrazo que tenía un distintivo: un tatuaje, que fue el factor el cual permitió que la familia identificara el cuerpo de Diego Barría.

Según las declaraciones del comisario Cristian Ansaldo, “una de las hipótesis más firmes es que haya chocado con una roca y el cuerpo se lo haya llevado el mar, pero vamos a manejar todas las hipótesis con las evidencias encontradas en el lugar”, precisó, asegurando que se necesita confirmar cómo fue ese accidente, porque “el vehículo fue encontrado más hacia la costa”, concluyó.

Entre tanto, su pareja escribió en la red social: “Mi corazón se fue con vos! Te amo para siempre”, mientras recibía otros mensajes de sentido pésame.