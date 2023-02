“Te veo en el Hotel Rappid-In”, mujer simula cita a ciegas frente a su mamá y esta fue su reacción

Una joven latina se armó de valentía para hacerle una broma a su mamá sin imaginarse que se volvería viral. La mujer solo tuvo que utilizar su teléfono celular para hacer creerle a su madre que estaba a punto de cometer una locura juvenil.

Luana Peña es una usuaria de la red social TikTok que decidió grabar la broma de la que sería víctima su mamá. La joven aprovechó la vista de ambas al supermercado y luego simuló recibir una llamada de un “amigo” con el que extrañamente empieza a agendar una cita a ciegas en un lugar polémico para tener un primer acercamiento.

“¿Dónde nos vamos a encontrar? En el Hotel Rappid-In. No he hablado con mis papás, pero ya, perfecto”, dice Luana mientras se puede ver cómo cambia la expresión del rostro de su mamá al escuchar lo que estaba planeando su hija.

Una joven latina se armó de valentía para hacerle una broma a su mamá sin imaginarse que se volvería viral. - Foto: TikTok: @luanaaapm

Luego Peña, con toda la seguridad del caso, le dice al supuesto hombre que está todo muy confirmado y que cuente con su llegada al Hotel “Rappid-In”.

“Ya, escúchame, te hablo luego, pero está confirmadísimo. Hoy día, a las 7 de la noche”, señala la joven en la supuesta llamada, mientras se desata la furia en la sorprendida madre de familia.

Al colgar la llamada, llegó el llamado de atención de la preocupada madre, quien exigió que inmediatamente cancelara el supuesto encuentro que acababa de confirmar por teléfono.

“Debes comportarte, no te puede ver así nomás. Llámalo, dile que no vas a ir. No hagas que te ponga un GPS (...) Tienes toda la vida como para que te aferres a algo ahora”, dijo la furiosa mamá.

Al colgar la llamada, llegó el llamado de atención de la preocupada madre ,quien exigió que inmediatamente cancelara el supuesto encuentro que acababa de confirmar por teléfono. - Foto: TikTok: @luanaaapm

Ante la evidente molestia de la mujer, Luana Peña decidió confesarle que era solo una broma, pero la madre seguía molesta por lo que había acabado de escuchar. El video ya cuenta con miles de reproducciones y cientos de comentarios.

El inesperado menú que recibió pasajero durante vuelo internacional

Un inesperado hecho fue reportado por un viajero internacional a través de una plataforma de foros de usuarios conocida como Flyer Talk, en referencia a la curiosa situación que tuvo que vivir en días pasados con respecto a su comida a bordo de una aeronave de la compañía Japan Airlines.

De acuerdo con el usuario, el hecho consistió en que, al pedir al personal de servicio a bordo que le suministraran como comida el ‘menú vegano’, este fue sorprendido con la entrega de un banano y un vaso de agua.

Si bien el hombre, que admitió no comer carne, recibió inicialmente el ‘menú’, pensando que se trataba de un aperitivo, con el pasar del tiempo en el aire, pudo evidenciar que realmente se trataba de ‘la totalidad’ de su menú vegano.

El hecho, además de impacto, le generó cierta frustración al revelar que habría esperado más y criticó que, aun en épocas en las que las tendencias vegetariana y vegana están en auge, estas empresas no han sabido adaptar sus menús de una manera adecuada.

Hombre denuncia que aerolínea le dio un banano con cubiertos cuando solicitó el menú vegano. - Foto: Twitter/ @cherryclaycourt

Según refieren medios internacionales, el hecho se presentó a bordo de una aeronave que cubría la ruta Indonesia a Japón, donde el afectado reconoció que el suministro de una banana y agua no fue una alternativa ‘de último momento’ de la aerolínea.

Antes del despegue del avión, una auxiliar de vuelo se acercó a él para corroborar que en efecto él era el pasajero que había exigido el suministro del VGML, sigla con la que se conoce la opción vegana de los menús.

Un tizio su un volo della Japan Airlines ha ordinato la colazione vegana. Gli hanno portato una banana e le bacchette. pic.twitter.com/YG7G9ye7Vb — Eleonora (@cherryclaycourt) February 21, 2023

El hombre reconoció que, aunque la azafata lo había puesto en sobreaviso al asegurar que su menú consistía en un banano, él pensó que realmente lo que la mujer le estaba avisando es que el menú ‘contenía’ banano.

El pasajero, identificado como Kris Chari, sin embargo, destacó que el banano suministrado como ‘su comida’ durante el vuelo resultó ser una de las frutas más ricas que había consumido durante su vida. Afirmó a su vez que, ante la incómoda situación, había buscado encontrar el lado positivo de lo ocurrido pese a que reitera que si lo suministrado hubiese sido tan solo el refrigerio, también hubiese sido “un aperitivo decepcionante”.

“Era un plátano realmente bueno, uno de los mejores que he probado recientemente, pero aún parece más apropiado como refrigerio. ¿El catering fuera de CGK suele ser tan decepcionante?”, preguntó a través del foro el señalado pasajero.