Fuerte mensaje de Estados Unidos a migrantes: “quienes lleguen de forma irregular enfrentarán duras consecuencias”

Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, afirmó -en su visita a la frontera de su país con México- que han tomado medidas para evitar que el sistema sea sobrecargado por un incremento masivo de la llegada de migrantes cuando la normativa llamada Título 42 expire el próximo jueves, 11 de mayo.

“Quienes lleguen a la frontera sur terrestre de forma irregular enfrentarán consecuencias [...] El mensaje es muy claro. Ayudaremos a quienes lo necesiten de acuerdo con lo establecido en nuestro marco legal. La frontera no está abierta, no ha estado abierta y no estará abierta el 11 de mayo”, dijo el alto funcionario del Gobierno de Joe Biden.

“Quienes lleguen a la frontera sur terrestre de forma irregular enfrentarán consecuencias [...] El mensaje es muy claro", dijo Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos - Foto: Getty Images

El Título 42, cuya aplicación expira el 11 de mayo, es una medida sanitaria impuesta por Trump para cortar el flujo migratorio durante la pandemia, que se ha convertido en una restricción fronteriza de facto, cuestionada por especialistas por considerar que contraviene el derecho a la solicitud de asilo en Estados Unidos.

Estados Unidos podría ver una explosión de migrantes por la caída del Título 42

El presidente Joe Biden está bajo presión, debido a que el Partido Republicano afirma que incluso con la medida la frontera está fuera de control.

“El 11 de mayo será una pesadilla para los estadounidenses”, dijo el conservador senador Lindsey Graham esta semana. “En los próximos 90 días verán entre 900 mil y 1,1 millón” de migrantes cruzando la frontera, aseguró Graham. Estados Unidos “está bajo amenaza”, agregó.

Son cientos los migrantes que cada año buscan alcanzar el sueño americano. - Foto: Reuters / Gabriela Sanabria

Las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos muestran que en marzo, último mes disponible, autoridades registraron 192.000 encuentros con migrantes en la frontera sur.

El número no se traduce en cantidad de migrantes, debido a que una persona puede intentar cruzar varias veces y ser devuelta de inmediato debido a lo establecido en el Título 42.

Para que la situación no se salga de control Biden anunció que enviará otros 1.500 soldados para reforzar la seguridad en la frontera de 3.145 kilómetros que comparten México y Estados Unidos, que ya cuenta con la presencia de 2.500 uniformados.

Para que la situación no se salga de control Biden anunció que enviará otros 1.500 soldados para reforzar la seguridad en la frontera - Foto: AP

Esta situación se da luego que la Cámara de Representantes diera luz verde a la que se considera como la normativa más estricta del país para frenar la inmigración irregular. Se trata de un proyecto respaldado por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y que pone contra las cuerdas a quienes han llegado a ese estado sin documentación.

De acuerdo con medios internacionales, ese paquete fue aprobado con 83 votos a favor, mientras que 36 legisladores lo rechazaron. Entre las medidas se detalla un veto para que los municipios y condados no puedan entregar fondos a individuos u organizaciones cuyo fin sea emitir documentos de identificación a quienes no demuestren que su presencia en Estados Unidos es legal.

Migrantes llegan a la frontera para pedir asilo a autoridades estadounidenses entre los muros fronterizos. - Foto: Reuters / Jorge Duenes

Otro de los puntos, recogidos por el medio mencionado, señala la exigencia a los centros hospitalarios para que recojan datos sobre el estatus migratorio de sus pacientes. También impone sanciones a quienes incumplan normativas respecto al transporte de migrantes irregulares a Florida, ignorando el control del Gobierno federal.

Con información de AFP