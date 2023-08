Hombre que gana más de 38 mil dólares al mes trabajando solo 30 minutos al día, reveló su secreto

Se trata de JP Mancini II, de 32 años, un hombre que cuenta con dos barcos en Key West en Florida, y aunque al principio no los adquirió para rentarlos, pronto vio en ellos un negocio que podría reducir su tiempo de trabajo y ganar mucho más fácilmente.

“Me preocupo por las personas y me preocupo por sus experiencias (...) Cuando comencé en ventas, me dije a mí mismo que quería ser todo lo contrario a lo que la gente odia de los vendedores y los concesionarios de automóviles”, afirmó Mancini

“No me gusta gastar ningún ingreso ganado. Lo uso para desarrollar otras inversiones. Esa es toda la razón por la que comencé a fletar en primer lugar. No podía someterme a los costos de los [barcos] de lujo, así que encontré una manera de que me devolvieran el dinero”, afirmó para el medio citado.