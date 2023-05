Impresionantes fotos: monja fue exhumada y su cuerpo estaba ‘intacto’; “estamos abrumados”

- Foto: Facebook / St. Joan of Arc, FSSP

Según The Kansas City el cuerpo de la religiosa fue exhumado el 28 de abril. Sin embargo, hasta ahora trascendió el estado en el que se hallaron sus restos.

- Foto: Facebook / St. Joan of Arc, FSSP

La incorruptibilidad tiene lugar cuando los cuerpos, después de la muerte, no se descomponen o su grado de transformación es inferior que el natural. Para la Iglesia Católica ese concepto tiene un particular significado, aunque no necesariamente se refiere a un símbolo de santidad, tal como lo explica el postulador general de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos, Carlo Calloni.

“Uno no se convierte en santo porque su cuerpo se haya mantenido incorrupto. Lo que la Iglesia estudia es cómo esa persona ha vivido las virtudes”, dijo para Rome Reports, a propósito de uno de los casos de mayor renombre en el interior de la Iglesia: el del Padre Pío, de quien se afirma que llevó las marcas de Jesús tras la crucifixión.

Según informa Reuters, en 2002 fue el entonces pontífice Juan Pablo II quien lo proclamó como santo, luego de que la Iglesia supuestamente encontrara pruebas de una mujer curada, tras pedir la intercesión al fraile italiano. De acuerdo con esa agencia de noticias, también se le atribuyeron predicciones y una capacidad de bilocación (poder estar en dos partes al mismo tiempo).

En 2002 el Padre Pío fue declarado santo. - Foto: Getty Images / Philippe Lissac

Sin embargo, la Revista desde la Fe aclaró que su cuerpo no fue encontrado completamente ‘intacto’, pero varias partes sí estaban conservadas. También fue sometido a un proceso de conservación, además de colocarle una máscara para que los devotos pudieran venerarlo.

Exhumación de la monja Wilhelmina Lancaster

En este sentido, un caso que mantiene el asombro en Missouri, Estados Unidos, se conoció luego de que la monja Wilhelmina Lancaster fuera exhumada tras cuatro años desde su fallecimiento. Al finalizar el proceso, el cuerpo de la religiosa fue encontrado ‘incorrupto’, informó Catholic News Agency (CNA).

Lancaster fue reconocida por haber fundado la comunidad Hermanas Benedictinas de María en 1995 y por su fervor a la misa tradicional en latín. El deceso de la mujer afroamericana se registró el 29 de mayo de 2019, a sus 95 años, y recientemente se exhumaron sus restos, a fin de trasladarlos a una ‘morada’ definitiva en su monasterio.

“Creemos que es la primera mujer afroamericana en ser encontrada incorrupta”, dijo al Grupo ACI la madre Cecilia, quien figura como abadesa de la comunidad. “Me pareció ver un pie completamente lleno e intacto y dije: ‘No solo vi eso’, así que volví a mirar con más cuidado”, añadió.

Las religiosas entregaron una hoja informativa con más detalles de la exhumación (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Autor: Black Lollipop

Según recogió la agencia mencionada, la impresión fue tal que solo la atribuyó a una obra ‘divina’. “Quiero decir que solo había esta sensación de que el Señor estaba haciendo esto (...). En este momento necesitamos esperanza (...). Nuestro Señor lo sabe. Y ella era un testimonio de esperanza y fe”, manifestó la religiosa Cecilia.

Más detalles del estado de su cuerpo

A fin de entregar más explicaciones sobre el estado en el que se halló el cuerpo de Wilhelmina Lancaster, las religiosas de ese monasterio entregaron un texto, de acuerdo con CNA. En este se detalla que la sorpresa no solamente rodeó el cuerpo de la monja, sino también algunos elementos con los cuales fue enterrada como un crucifijo y cirio.

El cuerpo de la religiosa estará expuesto hasta el 29 mayo (imagen de referencia, no alude al lugar en cuestión). - Foto: Getty Images / cosmonaut

“Aún más notable fue la conservación completa de su santo hábito, hecho de fibras naturales, por el cual luchó tan vigorosamente a lo largo de su vida religiosa”, se lee en el fragmento extraído por Catholic News Agency. “El velo sintético estaba perfectamente intacto, mientras que el revestimiento del ataúd, de un material similar, estaba completamente deteriorado y desaparecido”, agrega.

The Kansas City informó que la monja podrá ser contemplada hasta el martes 29 mayo, después de lo cual será llevada a una capilla, casi un mes después de la exhumación.