Infame: hombre, impulsado por la guerra en Israel, asesina a niño musulmán en Estados Unidos

Sin embargo, las ideologías no solo han impactado y causado estragos en el Oriente. A su vez, los casos de intolerancia se multiplican en otras naciones, siendo Estados Unidos uno de los recientes focos, pues, se difundió la noticia de que un hombre mayor en Illinois, impulsado por el conflicto Israel - Hamás, asesinó a un niño musulmán de 6 años.

Asimismo, hirió gravemente a la madre del menor , según UHN Plus .

Desde la oficina del sheriff del condado de Will se indicó: “Joseph Czuba no hizo ninguna declaración a los detectives sobre su participación en este atroz ataque. A pesar de que el sospechoso no proporcionó una declaración a los detectives, el personal pudo recopilar suficiente información a través de entrevistas y pruebas para acusar formalmente a Joseph Czuba de numerosos delitos penales”.