Conmoción: pegaron y colgaron banderas de Palestina en importante sitio turístico en Popayán

Precisamente, hace poco, la situación volvió a causar revuelo, pero no por cuenta del mandatario colombiano, sino que aparecieron banderas de Palestina en el territorio nacional.

Banderas de Palestina en el morro de Tulcán en Popayán. | Foto: Archivo particular - Redes sociales

En vista de la acción en apoyo a Palestina en esta parte del país, se desató un debate en redes sociales. Entonces, mientras que algunos no dejaron pasar el inconformismo que generó el hecho de poner la bandera en el morro de Tulcán, mucho más en el marco de la guerra de Hamás e Israel , hay gremios que, como se pudo observar, están del lado de Palestina.

“El mundo está viendo una limpieza étnica y no hace nada. Incluso hay locos y dementes que justifican este ataque a Gaza” , añadió Ávila.

En efecto, lo dicho por el político no fue bien visto en algunos sectores, especialmente por parte del director de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, Marcos Peckel, quien no dudó en lanzarle un fuerte mensaje a Ariel Ávila, es especial porque no tuvo en cuenta al pueblo judío que, desde hace ya una semana, ha sido víctima de sangrientos ataques de Hamás.