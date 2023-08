Joe Biden compara los incendios en Hawái con una conflagración en su casa de Delaware la cual “casi se derrumba”

¿Qué fue lo que dijo Biden?

Mientras el presidente estaba declarando el pasado miércoles a medios locales que a los residentes de Maui, la isla afectada por los incendios, no podrán ingresar a la zona mientras se eliminen por completo los desechos y agentes tóxicos trajo un recuerdo que data del 2004 en donde expresó que él y su mujer, Jill Biden, sufrieron un percance al interior de su residencia en Wilmington , Delaware, a causa de un incendio en la cocina .

“Un rayo cayó en mi casa, tuvimos que estar fuera de esa casa durante unos siete meses mientras la reparaban porque la casa había sufrido tantos daños que la mitad de la casa casi se derrumbó”, expresó Biden a la prensa mientras añadía que “si alguien en Maui está escuchando, lo perdió todo... y estamos haciendo todo lo posible para mover cielo y tierra para ayudarlo... Ya hemos dedicado $24 millones a la eliminación de materiales peligrosos que quedaron tras el incendio ... Tenemos que eliminar las cosas contaminadas y peligrosas”, señaló el New York Post .

La anécdota del rayo la utilizó Biden para hacer referencia a los incendios en Lahaina ya que muchas personas vieron como se quemaban sus casas a causa de las poderosas llamas. No obstante, el presidente terminó explicando que “No quiero comparar las dificultades, pero Jill y yo tenemos una pequeña idea de lo que es perder una casa” .

Biden, de no ser reelegido, estaría un año y poco más a la cabeza de Estados Unidos. | Foto: REUTERS

Según AP , la conflagración en la casa de Biden hace 19 años se describió como un “pequeño incendio que se contuvo hasta la cocina”, y que Jill Biden fue quien lo reportó a emergencias . Durante el incidente no hubo heridos que lamentar. Según el medio citado, no es la primera vez que Biden le cuenta esta historia a la prensa.

Biden es considerado “demasiado viejo” para ser presidente

Aunque para buena cantidad de personas la edad sea solo un número, varios estadounidenses consultados por The Associated Press (AP) y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos, no opinan lo mismo ya que el 77% de los encuestados expresó que Joe Biden “está demasiado viejo para ser eficaz durante cuatro años más”, esto con relación a que el presidente ha mostrado su interés en luchar por un segundo periodo presidencial cuyas elecciones se darán en noviembre de 2024.