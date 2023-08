¿La edad es un limitante? Estadounidenses consideran “demasiado viejo” a Joe Biden para el puesto de presidente

Del otro lado del espectro político, se encuentra el actual presidente Joe Biden, quien es la cara más visible del Partido Demócrata. No obstante, tanto por los resultados, sino por los candidatos, ya que las dos figuras más populares de los partidos podrían tener ciertas limitaciones para luchar por la Casa Blanca para 2025.

Del otro lado del espectro político se encuentra el actual presidente Joe Biden, quien es la cara más visible del Partido Demócrata. No obstante, la aspiración de Biden a la reelección no tiene que ver con problemas legales ni escándalos judiciales, sino por su avanzada edad, quien para noviembre de 2023 cumplirá 81 años .

La edad: más que un número

A pesar de que ciertas veces se diga que la edad es solo un número, no muchas veces esta expresión podría estar en lo correcto. En una reciente encuesta realizada por The Associated Press (AP) y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos, hubo un resultado poco favorecedor para el actual presidente de Estados Unidos.