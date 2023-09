Mortal acto de intolerancia: anciano asesinó a tiros a su vecino que podaba un árbol en el límite de su propiedad

El estado de Florida, en Estados Unidos, se ha convertido nuevamente en escenario de un hecho violento con desenlace mortal, luego de que un hombre de 78 años decidiera accionar su arma de fuego en contra de un vecino, en medio de un disgusto porque no estaba de acuerdo con que este estuviera podando unos árboles ubicados en la frontera entre sus propiedades.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, recogido por medios locales de Estados Unidos, el hecho ocurrió el pasado domingo, 17 de septiembre, al rededor de las 7:15 p.m., en inmediaciones de una zona conocida com o DeLeón Springs, muy cerca a la ciudad de Orlando Florida.

No obstante, el hecho de la poda no le fue grato al anciano de 78 años; identificado cómo Edward Druzolowski, quien no solo se enfrascó en una discusión referida a la razón de la poda, sino que decidió acusar a su vecino de ‘invadir’ su territorio para dañar propiedad privada, señalando que el árbol podado era suyo.