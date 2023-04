Mujer terminó hospitalizada y al borde de la muerte tras ruptura con su novio

Cómo manejar una ruptura amorosa, independientemente si ha estado permeada por infidelidades, difiere en cada persona y el tiempo para ‘dejar atrás’ la relación tampoco tiene un lapso preestablecido. Lo cierto es que en algunos la culminación de esa etapa puede, incluso, dejar secuelas más allá de la ‘aflicción’ por culminar el vínculo.

Hasta el hospital terminó Leslie-Anne Smith, una mujer de Estados Unidos, quien llegó al punto de quedar hospitalizada en medio de la relación con un hombre que conoció en la aplicación de citas Bumble. La ‘conexión’ empezó en mayo de 2021 y, según contó la joven, el hecho de verlo en sitios cristianos para conocer gente le dio una ‘buena’ señal.

La estadounidense conoció a su entonces novio en mayo de 2021. - Foto: Getty Images / Tonktiti

Pero fueron varios meses de incertidumbre y sospechas los que comenzaron a agrietar la relación y, progresivamente, estas no dieron lugar a más dudas, sino que se intensificaron con pruebas tangibles. No fue solo una vez en la cual Smith confrontó a su entonces pareja sobre la existencia de un tercero.

El declive de la relación

La mujer contó a medios locales que su desconfianza comenzó cuando escuchó que una conversación empezaba con “hola, cariño”. En seguida, su reacción fue exigir respuestas, pues estaba conociendo otra faceta de quien en cierto momento creyó que sería su compañero de vida.

La pareja se conoció en la aplicación de citas Bumble. - Foto: Getty Images / Jonathan Knowles

“Lo confronté al respecto y le pregunté con quién estaba hablando, y dijo que era como llamaba a su hermana (...). A finales de junio, él había dicho te amo. Pensé que era un poco pronto, pero lo acepté”, confesó a Kennedy News, citado por New York Post. A eso se sumó la presencia de ropa personal que, de acuerdo con Smith, no le pertenecía.

“Se le ocurrió alguna excusa y dijo que tal vez se mezcló con las cosas con las que vino del trabajo (...). O que era la ropa interior de su ex y se la estaba quedando (...)”. Luego de ello se encontró “más ropa interior y joyas que pertenecían a otras mujeres, no tenía ningún remordimiento”, añadió.

¿Por qué terminó en el hospital?

La mujer comenzó a temer por su vida cuando al noviazgo en picada se sumó la muerte (en medio de las sospechas de infidelidad) de un tío quien, para Smith, era su figura paterna. El desasosiego por ambas situaciones llevó a que se le diagnosticara el síndrome del corazón roto, una afección suscitada cuando el paciente está expuesto a episodios de estrés.

My cheating boyfriend broke my heart — literally, I was in the hospital https://t.co/YOyEk3vuqG pic.twitter.com/KwyLQsqKgJ — New York Post (@nypost) April 19, 2023

A este padecimiento también se le conoce como miocardiopatía de Takotsubo recurrente. De acuerdo con Mayo Clinic, la sensación de que falta el aire y dolor en el pecho son los principales síntomas y pueden confundirse con un ataque cardíaco; además, tiene entre sus detonantes un episodio emocional “intenso”; pero, generalmente, no es una condición permanente.

Cuando Smith fue al hospital, inicialmente no le habían encontrado ese síndrome, mientras que el temor por su vida era persistente. “Mi presión arterial estaría alta, mi pulso estaría alto. No pude dormir. Mi cuerpo estaba débil (...). El hospital estaba tomando mi pulso antes de irme a dormir o comer o cualquier cosa. Tenía tanto miedo” de perder la ‘batalla’, dijo, según reseñó New York Post.

La joven aseguró que ahora teme pasar nuevamente por una situación similar (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / SrdjanPav

La mujer confirmó que esa afección era la que le había obligado a estar hospitalizada, pues fueron dos situaciones de estrés con las cuales lidiaba simultáneamente. Ese medio estadounidense informó que regularmente Smith debe someterse a exámenes y medicarse por la hipertensión.

Ahora uno de sus temores es volver a pasar por una situación similar en la que su estabilidad entre en juego. Por ello, recomendó a otras personas que busquen priorizar su salud.