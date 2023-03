‘Influencer’ Tammy Parra comprobó infidelidad, justo después de que le propusieran matrimonio

Tammy Parra es una influencer mexicana y ahora tendencia en redes sociales, luego de hacer pública la ruptura de su relación con quien medios locales identifican como Ómar Núñez.

La joven acumula más de 10 millones de seguidores en TikTok, una cifra con la cual el alcance de su historia no tardó en viralizarse y llegar a miles de personas (siendo tema de conversación en esa red).

Hace solamente tres días la mujer compartió fragmentos de un viaje ‘soñado’ a París, Francia, donde su ahora expareja le propuso matrimonio.

Según ella, todo se imaginó menos que ese día sería el ‘comienzo del fin’, pues pensó que el viaje estaba motivado en una celebración por su cumpleaños, percepción que se fue borrando cuando ya estaban en esa ciudad.

Hace algunos días, Tammy Parra compartió fragmentos de su viaje en París. - Foto: TikTok @tammy.parra

En un video, de poco más de un minuto, Parra recogió algunas secuencias del trayecto desde que estaban en el avión hasta cuando llegaron y se dieron el tiempo de conocer varios lugares.

Una de las visitas, preámbulo para una historia a punto de dar un giro de 180 grados, fue frente a un icónico Marry me (cásate conmigo) y con la torre Eiffel de fondo.

Así se ‘destapó’ la supuesta infidelidad

Lo que parecía ser un ‘idilio de amor’ terminó desmoronándose, después de que una usuaria en TikTok asegurara que el novio de Tammy Parra le estaba escribiendo con un tono que superaba el límite de buscar solo amistad.

Según ella, su intención de sacar a la luz lo que sucedía buscaba que la mexicana se diera cuenta de lo que pasaba y no se casara con un “infiel”.

La intención de matrimonio quedó cancelada, luego de pruebas que revelaban supuesta infidelidad. (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / videnovic

“Tengo un video que demuestra que su perfil es el real y que es él quien me está hablando, no es una cuenta falsa. Yo quería esperarme tres días o cuatro para funar a Ómar, pero arruinaron mis planes porque filtraron lo que subí a mis close friends. Yo he estado platicando con Ómar durante varios meses”, aseguró la mujer, quien en redes sociales ha despertado tanto una ola de críticas, como de respaldo.

“Yo quería verlo en persona, grabar cuando nos viéramos y tener una prueba más real para que Tammy abriera los ojos, yo quería ayudar a que no se casara con un infiel (...). Qué triste, qué lamentable que se vaya a casar con este tipo de persona”, agregó.

La reacción de la ‘influencer’

La presunta infidelidad ha sido uno de los temas que ha suscitado mayor debate en redes como TikTok e Instagram. Hace dos días, la joven siguió compartiendo varios videos de su paso por Europa, así como la reacción de su familia cuando se enteró que le habían propuesto matrimonio.

La 'influencer' confirmó que había dado por terminada su relación. - Foto: TikTok @tammy.parra

Sin embargo; en las últimas horas Tammy Parra rompió el silencio, en medio del llanto, para confirmar su ruptura y cómo estaba lidiando con la situación. También aseguró ser blanco de comentarios ‘negativos’ que provenían, incluso, de otras mujeres por lo que pidió respeto.

“Con el dolor del mundo decidí terminar mi relación. Soy una mujer que no necesita de nadie y menos de un hombre: una mujer que trabaja todos los días por su futuro y para sí misma, que busca cumplir sus sueños sin pisotear ni afectar a nadie y por eso sé, perfectamente, lo que me merezco. En mi vida tengo una regla de oro: dejar ir a las personas que no me valoren y no me respeten”.

“Sigo en shock, estoy procesando todo. Para mí esto es muy fuerte, yo creía tener una relación muy sana (...). Salieron pruebas de que me había sido infiel. Al principio creí que era un fotomontaje, pero luego empezaron a salir más pruebas y ya fue demasiado”, reveló.