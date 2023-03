Celos extremos: mujer alquiló habitación de motel para golpear y robar a la pareja de su exnovio

Todo un caos se desató en un motel de la ciudad argentina Santiago del Estero cuando un hombre fue sorprendido junto a su actual pareja por su exnovia, quien impulsó una escena de reclamos que pasó de la agresión verbal a la física. Los hechos se registraron el domingo 12 de marzo antes de las 8 p.m. cuando, según Todo Noticias, se intentó frustrar el encuentro íntimo.

El descontrol superó la barrera de la habitación cuando los gritos alertaron al personal de ese lugar sobre la situación. Eran pedidos de socorro los que salían de aquella alcoba en el barrio Huaico Hondo y que llevaron a los empleados de ese establecimiento a dar aviso a las autoridades.

El personal del lugar llamó a las autoridades, luego de escuchar pedidos de auxilio. - Foto: Getty Images / Glasshouse Images

Según informó el diario La Libertad, la agresora alquiló una habitación como si de una clienta particular se tratara y fue esa su estrategia para poder emprenderla contra los otros dos. El hombre (de 53 años) afirmó que había llegado a ese lugar con nueva compañera sentimental (24 años menor) sin prever que alguien más les estaba siguiendo las huellas.

De la agresión a un supuesto robo

De acuerdo con su versión, la anterior pareja se abalanzó sobre la joven, después de ingresar de forma repentina a la habitación y empezó a golpearla antes de que él pudiera mediar entre ambas y evitar que la situación escalara de nivel.

La víctima aseguró que le habían robado sus pertenencias. - Foto: Getty Images / Yaowarat Boonyarattaphan / EyeEm

En ese momento pidió ayuda del personal y su excompañera salió de allí no sin antes supuestamente haber tomado objetos personales de la joven quien, tal como recogió El Liberal, se presentó a las autoridades para denunciar la sustracción de sus pertenencias, entre estas, un celular.

Mujer fue atacada por su vecina

En otro caso aislado, desarrollado en el municipio argentino de San Javier, una mujer afirmó haber sido víctima de agresión por parte de su propia vecina. Según la víctima, esta la había acusado de tener actitudes de insinuación hacia el esposo, siendo ese el motivo del ataque.

Según su relato, la vecina ingresó por la fuerza en su casa y empezó a atacarla (incluso con un cuchillo). En un intento por salvar su vida, simuló que había dejado de respirar, pero la acción no fue suficiente para que los golpes se detuvieran lo que le dejó heridas en el rostro y contusiones en sus ojos.

Acusó a una vecina de insinuarse con su marido y la atacó a cuchillazos: “Te voy a dar a donde más te duele” - https://t.co/NPNzm4BZjb — Noticias Policiales (@NewsPoliciales) March 15, 2023

“Quería ver si me soltaba, pero como seguía golpeándome volví a gritar para ver si mi vecino, que estaba cuidando a mi hijo, me ayudaba (...). Me decía que iba a matar a mi nene, que me iba a dar donde más me dolía”, reveló la argentina en diálogo con Alem News en un fragmento reseñado por el diario La Nación.

Ese medio apuntó a que la víctima presentó la denuncia, pero que su agresora continuaba en libertad. Además, no sería la primera vez que esta última tenía choques con residentes del barrio pues, según la argentina, recientemente hubo otro episodio en el que otra vecina habría sido atacada.

La violencia física, con supuestas infidelidades como punto central, no son hechos aislados. En enero del año en curso, una mujer en La Plata (Argentina) murió presuntamente a manos de quien sería su pareja y quien la acusó de estar en una situación ‘comprometedora’ con un compañero de trabajo.

El sospechoso del ataque huyó, pero posteriormente fue arrestado (imagen de referencia). - Foto: Getty Images

El sospechoso fue identificado como Juan Paraíso, alias “El chino”, quien se dio a la fuga, pero posteriormente fue detenido junto a otro individuo señalado de presenciar el asesinato y no haber intentado detenerlo. El Día compartió que fuentes vinculadas con el caso confirmaron que la mujer fue hallada con “golpes por todas partes del cuerpo, le destrozaron la cara, la boca, le fracturaron costillas y varias lesiones que indefectiblemente le provocaron la muerte”.