Peluche habría terminado su romance con Norma tras coquetear con famoso cantante en ‘La casa de los famosos’: “A mí me respetas”

En respuesta, Varela le exigió respeto, ya que, lo sucedido, lo hizo sentir inseguro. Le advirtió que si esa era la dinámica que ella buscaba en una relación, preferiría no tener pareja. No obstante, la famosa insistió en que no hubo ningún momento en que mirara al cantante de manera coqueta.

“No me interesa escuchar eso, flaca. Tú sabes que él te estaba coqueteando, a mí no me interesa eso. Yo sé muy bien lo que me gusta y lo que no, y eso no me gusta. Solamente eso, tumba todo lo bonito que he construido contigo. Eso se sintió bastante feo, para que sepas, a mí me respetas”, afirmó Peluche, visiblemente afectado.