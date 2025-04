Altafulla regresó a ‘La casa de los famosos’; cumplió reto, causó lágrimas y tuvo encuentro con Karina García

El joven de 23 años tomó la decisión argumentando que no podía seleccionar a una de las estrellas que entraron con él desde el primer capítulo del reality del Canal RCN.

Sin embargo, pese a que todos pensaron que no podría volver, el cantante fue llevado al loft , en el que esperó más de 48 horas, mientras los colombianos tomaban la decisión y votaban con respecto a su permanencia en el juego.

Familia de Yina Calderón le causa fuerte sanción en ‘La casa de los famosos’: “Solo me gano pleitos”

Contexto: Familia de Yina Calderón le causa fuerte sanción en ‘La casa de los famosos’: “Solo me gano pleitos”

No obstante, le pusieron un reto con el fin de convencer a sus compañeros y ver las reacciones que podrían presentar al escuchar la despedida del famoso.

El hombre ingresó al set y dio lo que sería una emotiva despedida, mientras algunos de sus compañeros no lograron contener el llanto.

“Qué rico verlos de nuevo, estoy feliz de verlos a todos (...) Vine un momento, me dejaron despedirme de todos ustedes. A veces le pedimos a Dios cosas y cuando nos da la oportunidad de tomar una decisión, de pronto no era lo que le estábamos pidiendo o lo que necesitábamos, entonces hagan todo de la mejor manera y disfrútense esto que es una oportunidad grandísima”.

Agregó: “Qué mal que me tuve que ir así, que no tuvimos tiempo para despedirnos, que duro muy poquito, pero a todos los amo. Con todo, chicas fuego, no se dejen y párense en la raya”.