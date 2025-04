Martha Isabel Bolaños entró a ‘La casa de los famosos’ en su faceta de Dj y fue blanco de críticas: “Jefe, para eso les pone YouTube”

La actriz y exfinalista de la primera edición, Martha Isabel Bolaños, sorprendió a los participantes durante la tradicional “fiesta del sábado”, no solo con su presencia, sino también con una nueva faceta artística de DJ, en la que hizo que los fanáticos de este género musical vivieran un excelente momento.

Su visita no se quedó solo en la buena música y la diversión. En medio de la celebración, Martha tomó el micrófono para compartir un mensaje de reflexión.

Sin embargo, hizo énfasis en la experiencia de estar en esta casa, ya que ella ya lo vivió: “Gócense el proceso. Aquí no gana el que llega a la final, aquí gana el que se transforma, gana el que se lleva cosas para el resto de la vida. No se preocupen por nada, disfruten, quiéranse. No tienen que sentir amor, tienen que actuar con amor nada más, ¿Listo?“, afirmó Martha.