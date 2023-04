Profesora de Carolina del Sur fue despedida por darle a los estudiantes un artículo LGBTIQ+ durante la clase

Una maestra de Carolina del Sur fue despedida después de que entregó un ‘artículo no aprobado’ sobre la identidad LGBTIQ+ a sus estudiantes de décimo grado, según el distrito.

Los funcionarios del Distrito Escolar 6 de Spartanburg se enteraron del incidente en la Escuela Secundaria Dorman el viernes y abordaron el problema con la maestra de Artes del Lenguaje.

La maestra le dijo a los funcionarios escolares que fue su decisión personal distribuir el artículo a sus alumnos y facilitar una discusión en clase, según Fox Carolina.

El distrito dijo que el artículo era “inapropiado” y “no aprobado”. El artículo se centró en un subgrupo LGBTIQ+ llamado International Bear Brotherhood, que brinda a los hombres una forma de sentirse más conectados con su identidad sexual.

El artículo titulado “The International Bear Brotherhood: Qué es y por qué es importante”, dice que Bear Brotherhood es un subgrupo dentro de la comunidad LGBTIQ+ que tiene un historial de apoyo a hombres homosexuales.

El término “Oso” se describe en el artículo como una jerga para hombres no heterosexuales que generalmente son más grandes y tienen mucho vello corporal o facial.

Un padre de familia de Dorman High School le dijo a WSPA que el incidente fue “inquietante” porque el artículo no se alinea con los puntos de vista de su familia.

“Estaríamos abiertos para la discusión y la conversación después”, dijo el padre. “Pero no es algo que sienta que deba mencionarse y me asustaría que le haya sucedido a mi hijo”.

Según el distrito, la maestra fue puesta en licencia administrativa mientras se realizaba una investigación. Luego, fue despedida al concluir la investigación.

“No deseo que nadie pierda su trabajo y espero que la persona que lo perdió encuentre trabajo, pero al mismo tiempo, vamos a la escuela para aprender sobre otras cosas. No quieres que tus hijos tengan opiniones”. “, dijo el padre.

“Quieres que aprendan cosas académicas y que se desarrollen en su vida, según sus propios puntos de vista”, agregó el padre.

El distrito dijo que los maestros, incluida la que fue despedida, asistieron recientemente a una reunión para recordarles que todas las lecciones y materiales cuestionables deben ser aprobados.

Tiroteo en Detroit deja cuatro heridos, incluidos tres niños de 14 años

En otros hechos, el pasado jueves 13 de abril, en horas de la noche, un tiroteo en Detroit dejó cuatro víctimas heridas, incluidos tres niños de 14 años, según afirma la Policía.

El Departamento de Policía de Detroit dijo que fue una “disputa por una entrega de domicilio” en una casa en la cuadra 13.500 de Penrod la cual estalló en violencia con al menos 30 disparos poco antes de las 9 p. m. Una de las víctimas, de tan solo 14 años de edad, recibió un disparo en la cara y permanece en estado crítico, informó la policía de Detroit.

“Esto parece un tiroteo, fue una especie de disputa por una entrega”, dijo el jefe de Policía de Detroit, James White. La cuarta víctima tiene unos 20 años y la institución dijo que tiene un sospechoso bajo custodia.

Las otras dos víctimas tenían lesiones “que no amenazan la vida”, dijo White.

“Este nivel de violencia es inaceptable, no es algo que vamos a tolerar. Tenemos buenos oficiales y no estamos bromeando”, dijo White. “Son 30 disparos los que están involucrados y tenemos oficiales tocando puertas para asegurarnos de que no haya más personas que hayan sido afectadas debido a esta discusión”, añadió.

El jefe de la Policía también dijo que 11 personas fueron sacadas de la casa. Sus edades oscilaban entre los 7 y los 20 años.

“Vamos a averiguar dónde estaban los adultos”, agregó White, y señaló que muchos de los niños no vivían en el área.

Según los informes oficiales, se recuperaron al menos cuatro armas. Además, una víctima fue encontrada en un lugar diferente y contactó a la policía.

El funcionario conjeturó que la violencia era: “demasiadas armas y demasiada gente dejándolas en las manos equivocadas”. La investigación sigue en curso.