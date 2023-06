Pugna interna: los candidatos que compiten contra Trump por la candidatura republicana a la Casa Blanca

A pocos meses de que comience oficialmente la fase de las elecciones primarias para la Presidencia de Estados Unidos, donde republicanos y demócratas elegirán internamente su candidato para las justas políticas, el partido Republicano muestra un amplio ramillete de opciones, entre las que juega un favoritismo notable el expediente Donald Trump.

Pese a lo anterior, y aún con la opción de comenzar a ganar espacio al interior del electorado, cerca de una docena de otros candidatos buscan posicionarse de la mejor manera para hacer un contrapeso digno al exmandatario, en momentos en los que existe una gran expectativa frente al avance de los procesos jurídicos que se desarrollan en contra de Trump, y las posibilidades que de estos se derive una eventual salida de carrera del magnate.

En momentos en los que la atención de Estados Unidos se ha centrado en el escándalo de Trump y su manejo de documentos privativos de la Presidencia; que se llevó a su casa de Mar-a-Lago, poniendo en riesgo la seguridad nacional por el carácter de los papeles apropiados, el abanico de opciones republicanas está compuesta por un amplio y diverso ‘póker’ de opciones que presenta a personas con experiencia, personas populares, mujeres y ciudadanos afro.

Precisamente, en ese amplio abanico, recientemente se sumaron nombres como el del ex vicepresidente Mike Pence, y el ex gobernador de New Jersey, Chris Christie, que llegan a un escenario político en el que ya brillaban nombres como el del senador afro Tom Scott; la exembajadora y exgobernadora de Carolina del sur, Mikki Haley; y el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

DeSantis se intentan vender como un Trump 2.0, añadiendo una ventaja sobre su edad. - Foto: AFP / Getty Images / Charlie Neibergall, montaje Semana

En el listado, también aparecen nombres importantes como el del exgobernador de Arkansas, Asa Hutchinson; el del empresario Vivek Ramaswamy; e incluso el del periodista Larry Elder, que buscan robar protagonismo en un carrera en la que, de momento, el que mejor se encuentra posicionado, detrás de Trump, es el gobernador de Florida, DeSantis, quien ha optado por vender un discurso fuerte en temas migratorios, posicionándose incluso como un Trump 2.0, pero con virtudes como la juventud.

Precisamente, el tema de la juventud de DeSantis, de 44 años, puede resultar a futuro un aspecto definitivo, más aún cuando en la acera contraria, la de los demócratas, el principal candidato es el presidente Joe Biden, quien tiene como principal talón de Aquiles el tema de su edad; un discurso que se desvirtuaría como ventaja republicana si se opta por Donald Trump.

De momento, aún en medio de los escándalos que han rodeado en los últimos días a Donald Trump, el expresidente sigue siendo el candidato más opcionado en las primarias del partido Republicano con una intensión de voto, según las encuestas de cerca del 53%, seguido por DeSantis con el 21%.

Si bien otros candidatos como Pence, Nicki Haley, Asa Hutchinson, Chris Christie y Tom Scott, podrían darle altura al debate de las primaras, su popularidad no logra percibir más del 5% de los votos, a cerca de 6 meses del inicio formal de las votaciones estatales.

Para algunos sectores, la participación de algunos de los candidatos mencionados, podría derivarse de su intención de estar vigentes en el panorama político nacional de Estados Unidos, e incluso de poder eventualmente aspirar a concretar adhesiones que les permitan llegar a configurarse como dignos candidatos a la vicepresidencia, aprovechando la imagen que daría una nominada mujer, en el caso de Nicki Haley o de un aspirante afro, en el caso de Tom Scott.

Pese al buen nivel de debate y lo que podrían aportar muchos de los precandidatos, de momento las filas republicanas han favorecido a Trump, en un contexto en el que si bien está tachado por los escándalos y los cerca de 37 cargos en su contra, siendo el primer expresidente en tener que acudir ante las autoridades, el hecho de que el partido republicano hubiese decidido respaldarlo, crea un ambiente de favoritismo en su favor, al volverlo a hacer una figura que convoca en la acera republicana.

¿Quién es quién en la carrera republicana?

Donald Trump. Expresidente de Estados Unidos, actualmente tiene 76 años, y en su momento fue considerado un empresario que llegó como outsider a la presidencia de los Estados Unidos, realizando una presidencia marcada por sus controversias.

Actualmente tiene en marcha un proceso por vulneración a la seguridad nacional por apropiación de documentos sensibles y es señalado de ser quien instigó la toma del Capitolio en 2020, luego de haber perdido la reelección.

Donald Trump, el más opcionado para la candidatura republicana. - Foto: AP

Nikki Haley. Exgobernadora de Carolina del Sur, con una reconocida carrera en las relaciones internacionales como embajadora de Estados Unidos ante la ONU en la presidencia de Donald Trump. Haley tiene 53 años, y podría consolidarse como una posible fórmula vicepresidencial del expresidente.

Uno de sus puntos favorables es su experiencia, seriedad y sus orígenes migrantes, pues sus padres eran inmigrantes indios. De momento es la única precandidata femenina.

Nikki Haley irá a las primarias presidenciales por el Partido Republicano - Foto: getty Images / Theo Wargo

Ron DeSantis. El gobernador de Florida es un candidato que va en crecimiento, aunque en las últimas semanas se ha ‘desinflado’ como contradictor de Trump. Ha figurado de forma notoria gracias a sus políticas migratorias en Florida y a su reciente pelea con Disney debido a las estrategias y decisiones para retomar control sobre algunos aspectos en los que se había dado autonomía a la empresa de entretenimiento.

DeSantis tiene a su favor la juventud, pues tiene 44 años. Se desempeña como gobernador de Florida desde 2019 y se destaca por sus posiciones férreas además en temas como aborto, educación, armas y aborto.

Su candidatura fue presentada oficialmente de la mano del magnate Elon Musk.

El gobernador de la Florida, Ron De Santis - Foto: AP

Asa Hutchinson. Un republicano de tradición. Actualmente tiene 72 años y fue dos veces gobernador del Estado de Arkansas. se ha caracterizado por ser uno de los precandidatos que ha cuestionado abiertamente a Donald Trump.

Asa Hutchinson gobernó Arkansas entre 2015 y 2023 y durante su mandato firmó una ley que prohíbe el aborto en todos los casos, salvo cuando la vida de la madre esté en peligro. - Foto: Getty Images / MediaNews Group/Orange County Register

Mike Pence. El exvicepresidente fue la mano derecha de Trump durante su presidencia, y se caracterizó por ser un hombre sensato y diplomático. Fue el encargado de reconocer el triunfo de Joe Biden en la jornada en la que Trump presuntamente instigó la toma del capitolio.

Actualmente está alejado del exmandatario y ha cuestionado de frente a su ex jefe.

Pence tiene 64 años.

El ex vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. - Foto: Agencia AFP

Tim Scott. El senador por Carolina del Sur aspira a ser el primer republicano afro presidente de Estados Unidos.

Es una de las voces más visibles de su partido en temas raciales, y cuenta con amplio reconocimiento en su partido. Se ha caracterizado por ser un político serio y coherente.

Actualmente tiene 57 años.