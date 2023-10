“Quedé en shock”: mujer contó cómo fue el trámite de su visa para Estados Unidos; le faltaba un documento y aún así se la aprobaron

“Les voy a contar cuáles fueron las preguntas que me hicieron en la embajada para obtener mi visa americana. Antes que nada les voy a contar que desde el momento que yo estaba formada en las filas para que te asignen con una ventanilla, yo observé y mi vista automáticamente se fue hacia la ventanilla siete. Yo quería que me tocara ahí porque el señor que estaba entrevistando se veía muy amable y sonriente con la persona que estaba ahí (...)”, narró la mujer.

A continuación, le preguntaron a qué se dedicaba en México. “Le dije que soy docente de inglés. Él estaba muy amable, me sonreía (...). Yo me sentí muy cómoda” , comentó la mujer en el video, que hasta ahora acumula cerca de medio millón de reproducciones.

Le faltaba un documento

Pero luego vino el momento más tenso del encuentro. El oficial le preguntó si viajaba sola, pero ella le respondió que no, pues iría con su novio. Además, esa misma información la había anotado en el formulario, de manera que no quiso cambiar sus respuestas en la entrevista.

“Me preguntó si tenía la copia de la visa de mi novio y le dije que no. Desde ese momento, sentí algo en mi corazón porque no traía la visa. Tenía todos los documentos, menos la visa ”, señaló @_vanesasa (su nombre de usuario en TikTok).

“Empezó a revisar, dijo que muy bien, agarró un papel, me lo dio y dijo que mi visa había sido aprobada (...). Yo me quedé, de verdad, como que en shock, porque, prácticamente, no entregué ningún documento, nunca le entregué nada para comprobar ni mis ingresos, ni mis estudios ni nada. Realmente, yo no sé qué pasó, no sé si fue suerte (...). Siento que esto era para mí, que era mi momento y por eso la obtuve”, concluyó. Además, precisó que no contrató ninguna agencia para realizar el proceso y que todo lo hizo por su cuenta.