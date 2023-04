Reanudan grabaciones de ‘Rust’, protagonizada por Alec Baldwin, después del trágico accidente de hace más de un año

Desde 2021, cuando sucedió el trágico deceso de la directora de fotografía Halyna Hutchins, en medio del rodaje de la película Rust luego de que se dispara un arma real en medio del rodaje, no ha parado la polémica por la culpa definitiva del suceso. Empero, tras diferentes atribuciones y una investigación judicial en curso, se informó que esta semana se retoman las grabaciones del filme de vaqueros.

El rodaje comienza un año y medio después de paralizarse por el fatal disparo que cobró la vida de la directora de fotografía de la cinta. Justamente, cuando Baldwin blandía una pistola Colt .45 mientras ensayaban escenas de la película en el set de Nuevo México, se produjo un disparo que mató a Halyna Hutchins e hirió al director Joel Souza.

MANCHESTER, VT - OCTOBER 30: Alec Baldwin disparó involuntariamente en el rodaje de la película. - Foto: GC Images

La noticia del cambio de localización se conoce semanas después de que se informara que el cineasta Joel Souza volverá a encargarse de la dirección y que la directora de fotografía Bianca Cline –un nombre detrás de historias como Marcel the Shell With Shoes On– sustituirá a la fallecida Hutchins.

En medio de la investigación judicial que se lleva del caso, el astro de Hollywood fue acusado por homicidio involuntario, y en las audiencias en su contra se declaró no culpable de los cargos.

Entre tanto, se informó que los trabajos serán retomados este jueves en otro set en la Hacienda Yellowstone Film, en Montana, en el noroeste de Estados Unidos.

“La producción seguirá trabajando con trabajadores miembros del sindicato y prohibirá el uso de armas de fuego y cualquier tipo de munición”, dijo Melina Spadone, abogada de Rust Movie Productions, en un comunicado enviado a AFP. Y se resaltó que la “munición de fuego está, y siempre estuvo, prohibida en el set”.

Halyna Hutchins, de 42 años, era la directora de fotografía de Rust. En un comunicado, Baldwin dijo que no tenía cómo expresar su tristeza ante el accidente que le había quitado la vida. También se reunió con su esposo y su hijo, quienes no han presentado cargos por la muerte de su ser querido. - Foto: getty images

“La dedicación y la pasión de todo el equipo de producción de ‘Rust’ para honrar la visión de Halyna nos ha conmovido profundamente”, afirmaron conjuntamente los fundadores de Yellowstone Film Ranch en el mismo comunicado.

Es de recordar que los productores anunciaron en febrero que la película de bajo presupuesto volvería al set en primavera, y que el viudo de la directora de fotografía, Matthew Hutchins, trabajaría como productor ejecutivo. Incluso, para completar el rodaje de la película, Baldwin aceptó las condiciones de un tribunal de Nuevo México, tales como una prohibición de beber alcohol o utilizar armas.

En la época, el director Joel Souza, quien también estará de regreso, emitió un comunicado: “a pesar de ser agridulce, estoy agradecido de que un nuevo equipo de producción brillante y dedicado se une al elenco y al personal comprometidos con completar lo que Halyna y yo comenzamos”, dijo.

Y se agregó: “cada esfuerzo en esta película será dedicado a honrar el legado de Halyna y a dejarla orgullosa. Es un privilegio cuidar de esto en su nombre”.

En conjunto con la realización del filme, también será realizado un documental sobre la vida de Halyna Hutchins, en memoria a su labor en el séptimo arte.

Baldwin, uno de los coproductores además de ser el protagonista, y la encargada de armas de la película, Hannah Gutierrez-Read, enfrentan cargos de homicidio involuntario.

El set del rodaje de Rust en Nuevo México. - Foto: AP

Si son declarados culpables, ambos enfrentan hasta 18 meses de cárcel y una multa de 5.000 dólares. Una audiencia preliminar está prevista para inicios de mayo.

Baldwin, de 65 años, asegura que no apretó el gatillo el día del incidente y que el asistente de la dirección, Dave Halls, le dijo que el arma estaba “fría” cuando se la entregó. La jerga es utilizada en el mundo del entretenimiento como sinónimo de descargada.

Halls fue acusado por uso negligente de un arma mortal, y llegó a un acuerdo con los fiscales y el mes pasado fue sentenciado a seis meses de libertad condicional.

*Con información de AFP.