Golpe al corazón de Netflix: le quitaron el primer lugar después de 15 años; esta es la plataforma que ahora lidera

Netflix, plataforma de streaming, logró cautivar el corazón de muchos usuarios a nivel global y, gracias a la falta de competencia, durante algunos años, se posicionó rápidamente en el lugar número uno de este servicio.

Con series novedosas y exclusivas y con películas originales, la plataforma tomó ventaja frente a sus competidores, quienes tardaron varios años en entrar al juego y demoraron en recortarle ventaja en el camino ya recorrido.

Ahora, y con números que no son los mejores, pues ahora tiene que pelear con Disney, HBO, Star+, Prime Video, entre otras, la plataforma enfrenta duros momentos, pues el número de suscriptores no es el esperado y acaba de perder el primer lugar en el ránking de las plataformas de streaming, luego de estar en la cima durante 15 años.

Netflix lideró, por 15 años, el mercado de la televisión por demanada.(Ilustración fotográfica de Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket vía Getty Images) - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Según el informe publicado por Just Watch, Netflix perdió el liderato en el primer trimestre de 2023 y fue superada Prime Video, plataforma de Amazon y que logró acabar con el reinado de la firma fundada en 1997.

En la lista, Disney sigue en la tercera posición, pero también perdiendo usuarios, por lo que HBO Max se aproxima peligrosamente al podio de plataformas de streaming.

JustWatch es una app donde los usuarios pueden elegir el contenido y la plataforma para ver sus series, películas o documentales y, en este sentido, allí Netflix fue desbancada, manteniéndose la tendencia de finales de 2022, donde mostraba una leve caída.

Según esta aplicación, Amazon lidera la lista con el 21 % de los usuarios; luego, aparece, por primera vez, Netflix con 20 %. En el tercer puesto está Disney con 15 %, seguida por HBO Max, ahora Max, con el 14 %.

Paramount+ tiene un 7 %, mientras que Apple TV alcanza el 6 % de los usuarios.

Aunque no es una diferencia imposible de revertir, sí es una señal de alarma para Netflix, que en los últimos meses ha venido optando por medidas que no han sido tan bien recibidas, como la posibilidad de anular las cuentas compartidas.

Además, esto contrasta con los múltiples servicios que ofrece Prime Video, razón por la que los usuarios se estaría decantando por la plataforma de Amazon.

Netflix perdió el liderato del sector con Primer Video, plataforma de Amazon. - Foto: Getty Images

Adiós a HBO Max, ahora será Max

Warner ha anunciado el lanzamiento de su nueva plataforma de contenidos vía streaming, la cual adoptará el nombre de Max. Con esta decisión se consolida la apuesta de acabar con HBO Max y de poner en un solo servicio toda la oferta audiovisual que la compañía posee tras la fusión con Discovery.

Este nuevo servicio ofrecerá los contenidos que estaban presentes en HBO Max junto con las diferentes producciones que posee la plataforma Discovery+. De manera que los usuarios podrán acceder a las películas de Warner Bros, Series de HBO, el Universo DC, animaciones de Cartoon Network, junto a realities, shows de gastronomía, ciencia, entre otros programas.

En el marco de este anuncio, Max también mostró adelantos de otros títulos, como la nueva serie de El pingüino (producción que sería spinoff de la cinta The Batman) junto a producciones como The Sympathizer, True Detective: Night Country, The Regime, SmartLess: On The Road, y Gremlins: Secrets of the Mogwai.

HBO cambiará de nombre a Max. Viene pisándole los talones a Disney en la lucha por el tercer lugar. (Photo Illustration by Soumyabrata Roy/NurPhoto via Getty Images) - Foto: NurPhoto via Getty Images

¿Cuáles son las nuevas tarifas de Max?

Max ofrecerá tres opciones de precios para los usuarios en Estados Unidos, las cuales cuentan con las siguientes variaciones: