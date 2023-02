Alec Baldwin se declaró no culpable por el cargo de homicidio involuntario durante el rodaje de la película ‘Rust’

Este jueves –23 de febrero–, el actor estadounidense Alec Baldwin se declaró no culpable por cargos de homicidio involuntario en el caso del tiroteo que se produjo en el rodaje de su última película, Rust, en Nuevo México y que llevó a la muerte de la directora de fotografía, Halyna Hutchins.

De acuerdo con un documento judicial, el actor renunció a su primera comparecencia ante los tribunales y se declaró inocente. Asimismo, la cadena CNN informó que Baldwin fue puesto en libertad bajo la promesa de no poseer un arma y no beber alcohol.

Cabe mencionar que el actor le disparó en octubre a Hutchins, durante la grabación de una escena que involucraba un arma, la cual debía ser de fogueo, pero que, por motivos que aún no se conocen, estaba cargada.

Halyna Hutchins, de 42 años, era la directora de fotografía de 'Rust'. - Foto: getty images

Es por eso que Baldwin y la armera, Hannah Gutiérrez-Reed, fueron acusados formalmente en enero de homicidio involuntario. Pese a que el actor no comparecerá ante los tribunales, sí se espera que Gutiérrez-Reed se presente este viernes.

El documento judicial también señala que la grabación de la película continuará bajo estrictas medidas. Las actividades de rodaje se llevarán a cabo en el estado de Montana, Estados Unidos, a mediados de este año.

También se conoció que continuarán en los estudios de cine de Yellowstone Film Ranch, ubicados en Montana, tal como lo anunciaron los productores de esta historia inspirada en el medio oeste estadounidense, a través de un comunicado recogido por la prensa especializada en Hollywood.

Los encargados de la producción del filme informaron en octubre pasado que el rodaje continuaría en 2023, pero seguía siendo una incógnita de cuándo, dónde, qué actores y el personal de producción participaría.

Hutchins murió cuando un arma Colt. - Foto: AP

“La dedicación y la pasión de todo el equipo de producción de ‘Rust’ para honrar la visión de Halyna nos ha conmovido profundamente”, afirmaron conjuntamente los fundadores de Yellowstone Film Ranch en el mismo comunicado.

La noticia del cambio de localización se conoce semanas después de que se informara que el cineasta Joel Souza volverá a encargarse de la dirección y que la directora de fotografía Bianca Cline –un nombre detrás de historias como Marcel the Shell With Shoes On– sustituirá a la fallecida Hutchins.

En ese sentido, Baldwin seguirá siendo el protagonista y podrá tener contacto con testigos del tiroteo exclusivamente hasta que termine su trabajo, incluyendo la promoción de la película. En caso de hablar sobre el incidente, tendrá que haber abogados presentes.

Padres de la directora de fotografía fallecida durante un rodaje demandaron al actor

Los padres y la hermana de la directora de fotografía Halyna Hutchins, quien murió por un disparo durante la filmación de la película Rust, en octubre de 2021, demandaron al actor Alec Baldwin y a los productores de la película.

Baldwin ya había llegado a un arreglo con el esposo de Hutchins para evitar nuevas demandas de la familia de la cineasta, pero este arreglo no contemplaba a los padres y a su hermana, quienes viven en Ucrania.

Los hechos

Alec Baldwin y quien trabajaba como armera en la película, Hannah Gutiérrez-Reed, enfrentan cargos por homicidio involuntario, que podría significar cinco años de cárcel para cada uno.

Hutchins murió durante la grabación de ‘Rust’ el 21 de octubre de 2021 a la 1:50 de la tarde, cuando Baldwin sostenía un arma de utilería e hizo la mímica de disparar hacia la dirección de Hutchins, hiriéndola a ella y al director Joel Souza.

La muerte de Hutchins se declaró minutos después, cuando Baldwin se encontraba siendo interrogado por las autoridades, mientras que Souza se recuperó de la herida de bala en el hombro.

Alec Baldwin, actor norteamericano. - Foto: AFP

El arma que causó el accidente contenía una bala real, cuya presencia no se ha podido explicar de parte de los productores de la película.

*Con información de Europa Press y la AFP.