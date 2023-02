El rodaje de la película Rust se reanudará y Alec Baldwin seguirá siendo el protagonista

Rust, la película en cuyo set falleció el año pasado la directora de fotografía Halyna Hutchins, reanudará sus actividades de rodaje, esta vez en el estado de Montana, Estados Unidos, a mediados de este año, con el actor Alec Baldwin en rol de protagonista, pese a verse implicado en esta muerte accidental.

Las grabaciones abandonarán la región de Santa Fe, en el estado de Nuevo México, donde ocurrió el trágico incidente. Y también se conoció que continuarán en los estudios de cine de Yellowstone Film Ranch, ubicados en Montana, tal como lo anunciaron este miércoles los productores de esta historia inspirada en el medio oeste estadounidense a través de un comunicado recogido por la prensa especializada en Hollywood.

Los encargados de la producción del filme informaron en octubre pasado que el rodaje continuaría en 2023, pero seguía siendo una incógnita cuándo exactamente, dónde y qué actores y personal de producción participaría.

Los hechos sucedieron durante un rodaje en un set de Nuevo México. (AP Photo/Jae C. Hong, File) - Foto: AP

“La dedicación y la pasión de todo el equipo de producción de Rust para honrar la visión de Halyna nos ha conmovido profundamente”, afirmaron conjuntamente los fundadores de Yellowstone Film Ranch en el mismo comunicado.

Alec Baldwin, que comparecerá este viernes por primera vez tras ser acusado de homicidio involuntario y puede enfrentarse a 18 meses de prisión, volverá sin embargo a retomar el rol de protagonista.

No obstante, la armera y responsable del protocolo de seguridad, Hannah Gutierrez-Reed, no continuará en el proyecto después de que también fuera imputada con el cargo de homicidio involuntario por la muerte de Hutchins, quien falleció tras recibir el impacto de una bala durante el rodaje de Rust.

La noticia del cambio de localización se conoce semanas después de que se informara que el cineasta Joel Souza volverá a encargarse de la dirección y que la directora de fotografía Bianca Cline —un nombre detrás de historias como Marcel the Shell With Shoes On— sustituirá a la fallecida Hutchins.

“Han demostrado una amistad inquebrantable (los fundadores de Yellowstone Ranch) con su apoyo para honrar a Halyna (...) Significa mucho para mí y para todo nuestro equipo”, aseguró Souza.

Además, los productores ya habían hecho público que Matthew Hutchins, viudo de Halyna, ejercerá como productor ejecutivo de esta segunda parte del rodaje y que realizarán un documental sobre la vida de la malograda directora de fotografía.

Halyna Hutchins, de 42 años, era la directora de fotografía de Rust. En un comunicado, Baldwin dijo que no tenía cómo expresar su tristeza ante el accidente que le había quitado la vida. También se reunió con su esposo y su hijo, quienes no han presentado cargos por la muerte de su ser querido. - Foto: getty images

Inaugurado en 2020, Yellowstone Film Ranch ha sido el hogar de otras películas inspiradas en el medio oeste recientes como Murder at Yellowstone City, que se estrenó en 2022 y The Old Way, del año 2023.

El estado de Montana, al igual que el de Nuevo México, promueve el desarrollo de proyectos cinematográficos en su territorio con incentivos económicos que oscilan entre el 20 por ciento y 35 por ciento de los costos totales de producción.

Padres de la directora de fotografía fallecida durante un rodaje demandaron al actor

Los padres y la hermana de la directora de fotografía Halyna Hutchins, quien murió por un disparo durante la filmación de la película Rust, en octubre de 2021, demandaron al actor Alec Baldwin y a los productores de la película.

Baldwin ya había llegado a un arreglo con el esposo de Hutchins para evitar nuevas demandas de la familia de la cineasta, pero este arreglo no contemplaba a los padres y a su hermana, quienes viven en Ucrania.

Los hechos

Alec Baldwin y quien trabajaba como armera en la película, Hannah Gutiérrez-Reed, enfrentan cargos por homicidio involuntario, que podría significar cinco años de cárcel para cada uno.

Hutchins murió durante la grabación de Rust el 21 de octubre de 2021 a la 1:50 de la tarde, cuando Baldwin sostenía un arma de utilería e hizo la mímica de disparar hacia la dirección de Hutchins, hiriéndola a ella y al director Joel Souza.

La muerte de Hutchins se declaró minutos después, cuando Baldwin se encontraba siendo interrogado por las autoridades, mientras que Souza se recuperó de la herida de bala en el hombro.

El arma que causó el accidente contenía una bala real, cuya presencia no se ha podido explicar de parte de los productores de la película.