“Me despidieron de otro trabajo”: Alec Baldwin cuenta cómo ha sido su vida después del accidente en el set de ‘Rust’

Luego de que salieran a la luz los resultados de las investigaciones forenses del FBI sobre el accidente en el set de la película Rust, en el que se indicó que Alec Baldwin habría apretado el gatillo que liberó la bala que terminó con la vida de la directora de fotografía, Halyna Hutchins. Este viernes 19 de agosto, el actor volvió a referirse al hecho en medio de una entrevista a la cadena estadounidense CNN.

En su intervención, Baldwin aprovechó para recordar que habían personas que estaban contratadas para que verificaran que el arma no estuviera cargada, y que en el set no debían haber municiones reales. Además de indicar que tras el accidente ha perdido varios trabajos, que estaría esperando un nuevo bebé, el cual sería su motivación para seguir en el mundo del cine, al igual que su esposa.

“Hay dos personas que no hicieron lo que se suponía que debían hacer... No estoy sentado aquí diciendo que quiero que, ya sabes, vayan a prisión, o que quiero que sus vidas sean un infierno. No quiero eso, pero quiero que todos sepan que esas son las dos personas que son responsables de lo sucedido”, afirmó el actor, haciendo referencia a las personas en quienes recaería la responsabilidad.

“Si no tuviera a mi esposa, no sé dónde estaría ahora... Si no la tuviera, probablemente habría renunciado, me habría jubilado, me habría ido; ya sabes, hubiera vendido todo lo que tenía, habría conseguido una casa en medio de la nada y, ya sabes, hubiera encontrado algo más que hacer, vender bienes raíces”, agregó el actor para el medio citado, indicando que fue su esposa quien le apoyó y por lo que no estaría pensando en retirarse de la actuación.

Baldwin agregó en su entrevista que ya ha perdido 5 oportunidad de empleo desde octubre de 2021, cuando pasó el accidente, afirmando que esta ha sido otra de las consecuencias difíciles para él. “Me despidieron de otro trabajo ayer... Ahí estaba todo listo para a hacer un a película, subirme a un avión… Llevo meses hablando con estas personas y ayer me dijeron que no quieren hacer la película conmigo por esto”, aseguró.

FILE - This Oct. 23, 2021, file photo, shows the Bonanza Creek Ranch in Santa Fe, N.M., where actor Alec Baldwin pulled the trigger on a prop gun while filming "Rust" and unwittingly killed a cinematographer and injured a director. (AP Photo/Jae C. Hong, File) - Foto: AP

Y con respecto a la continuación de la grabación de la película, el actor afirmó que estaba de acuerdo, ya que esto podía tomarse como un homenaje a la directora Hutchins, agregando que las ganancias de esta podrían ir directo a la crianza del hijo de esta víctima.

“La gente habla de terminar la película para honrar a Halyna y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, eso es genial. Pero lo que es más importante, queríamos poner el dinero en el bolsillo del niño”, acotó Baldwin para el medio citado.

Las contundentes pruebas que reveló el FBI

Los informes fueron publicados por el periódico ABC News, donde se señala claramente que el arma de fuego tuvo que ser accionada para que la bala se disparara. En una entrevista el pasado mes de diciembre con el mismo medio, Baldwin había afirmado que no había apretado el gatillo. “No se apretó el gatillo. No apreté el gatillo”, aseveró en su momento.

El caso fue clasificado como accidente por parte de la Oficina del Investigador Médico de Nuevo México, porque “la revisión de los informes policiales disponibles no mostró ninguna demostración convincente de que el arma de fuego se cargó intencionalmente con munición real en el set”, indicó el informe.

Según ha podido saber ABC News, las autoridades locales no han tomado ninguna decisión de acusación en el caso y los detectives esperan registros telefónicos de Baldwin como parte de la investigación.