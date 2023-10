Ron DeSantis rechaza aceptar refugiados de Gaza: “Todos son antisemitas”

El gobernador de Florida y candidato a las primarias del Partido Republicano, Ron DeSantis, ha defendido que Estados Unidos no debe aceptar jamás refugiados de Gaza porque son “todos antisemitas”.

“No creo que el presidente (Joe Biden) vaya a hacerlo, pero no podemos aceptar a la gente de Gaza en este país como refugiados. No voy a hacer eso. Si miras cómo se comportan, no todos son de Hamás, pero todos son antisemitas. Ninguno cree en el derecho de Israel a existir”, aseveró DeSantis durante un acto de campaña en Iowa.