¿Rusia usará armas nucleares en Ucrania? Blinken afirmó que Estados Unidos defenderá “cada centímetro” del territorio de la Otan

La creciente tensión en Europa, luego de que Rusia confirmara el traslado de armas nucleares tácticas a Bielorrusia, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aseguró que Washington no ve razones para realizar cambios en su política nuclear debido a que no hay “indicios” por parte de Moscú de que vaya a utilizar armamento de este tipo.

Blinken indicó en una rueda de prensa con el ministro de Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan, que por el momento no hay “ningún indicio” de que Rusia vaya a utilizar dicho armamento, dando un parte de tranquilidad en medio de la zozobra generada por un posible ataque nuclear. Además, el alto funcionario reiteró que Estados Unidos defenderá “cada centímetro” del territorio de la Otan.

“Y en cuanto a la propia Bielorrusia, este es solo otro ejemplo de que (su presidente, Alexander) Lukashenko, viene tomando decisiones irresponsables y provocadoras para ceder el control de la soberanía del país contra la voluntad del pueblo bielorruso”, agregó Blinken, según la cadena CNN.

Sus palabras se producen después de que Putin haya confirmado el despliegue de una primera batería de armas nucleares tácticas en Bielorrusia y haya dicho que no desea recurrir a este tipo de armamento, algo que ha calificado como “negativo”, si bien aclaró que solo serán utilizadas en caso de “amenaza a la integridad, independencia, soberanía y existencia del Estado ruso”.

“Ellos lo saben y siguen presionándonos para que empecemos a hablar de reducciones. Que se aguanten, porque es una ventaja competitiva”, afirmó el jefe del Kremlin, según afirmó el medio oficial RT, este viernes 16 de junio.

“Las armas nucleares han sido creadas para garantizar nuestra seguridad en el mayor de los sentidos, pero hablar de esto ya rebaja la posibilidad de que no sean utilizadas”, aclaró antes de hacer hincapié en que “no existe esta necesidad”.

La semana pasada, Putin anunció el despliegue de armas nucleares en Bielorrusia a partir del 7 de julio como parte de una petición del propio Lukashenko, que solicitó la presencia “táctica” y “disuasoria” de este tipo de arsenal, siguiendo “el ejemplo de Estados Unidos y sus aliados”.

¿Qué pasaría si Putin usara armas nucleares?

La advertencia del presidente Putin al no descartar un eventual conflicto nuclear mantiene las alarmas encendidas.

Para algunos expertos, la posibilidad tiene un marco geopolítico y otro legal. Sobre el primero sería “inevitable que la Otan como grupo (...) tenga que defender, tomar unas represalias ya no de tipo económico, sino militares en contra de Rusia”.

Esto haría necesario tener presente que “Estados Unidos tiene misiles nucleares en varios países de la Otan, por lo cual la respuesta sería ‘devastadora’ para Moscú”, explica Enrique Prieto-Ríos, profesor de la Universidad del Rosario.

Para Prieto, “si Rusia quiere usar armas nucleares contra Ucrania estaría vulnerando” el principio de derecho internacional que prohíbe “hacer un ataque armado a otro país”. Además, se destaca el “principio de diferenciación (del derecho internacional humanitario) para que la población civil no sea víctima del conflicto”.

En caso de emplear, por ejemplo, “armamento táctico” su “rango es amplio (...),” por lo cual también habría un incumplimiento de este punto.

El Gobierno estadounidense reiteró que si el mandatario ruso, Vladimir Putin, cumplía su promesa de escalar el conflicto en el este europeo a una confrontación nuclear, las consecuencias serían “catastróficas”.

“Tenemos la capacidad de hablar directamente a alto nivel (con los rusos), de decirles claramente cuál es nuestro mensaje y escuchar el suyo”, dijo a la cadena NBC el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

Días antes de que Putin expresara claramente que, para conservar la integridad y seguridad de su país, emplearía “todos los medios posibles” su homólogo estadounidense, Joe Biden le advirtió “no lo haga. No lo haga. No lo haga. Cambiaría el curso de la guerra de una manera que no se ve desde la Segunda Guerra Mundial”.

*Con información de la AFP y Europa Press.