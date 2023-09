Surgimiento de tercer partido en Arizona alarma a los demócratas porque puede favorecer a Trump en las urnas

La mera existencia del grupo No Labels (Sin Rótulos) provoca ansiedad a los demócratas acerca de las posibilidades de Trump contra un presidente cuestionado por su edad y trayectoria como Biden.

Los demócratas presionan

“Si presentan un candidato con la intención de unir al país, evidentemente eso le quita votos a Joe Biden y no le quita votos a Donald Trump” , dijo Rodd McLeod, un estratega demócrata en Arizona.

Los aliados de Biden están montando una campaña agresiva de presiones contra No Labels y los políticos que se reúnen con el grupo.

Ahora los demócratas presionan a Fontes para que obligue a No Labels a revelar quiénes son sus donantes, ya que insinúan que el grupo es mantenido por conservadores que intentan frustrar la reelección de Biden.

Hasta ahora, No Labels se ha negado a identificar a sus donantes porque dice que se acoge a la ley federal y quiere proteger la privacidad de los donantes.

Esfuerzos quijotescos

Fontes no ha hecho declaraciones públicas, pero previsiblemente hará un anuncio en las próximas semanas después de decirle a No Labels que podría tomar medidas judiciales porque el grupo no se ha registrado bajo la ley de financiación del estado. Es probable que su decisión sea recurrida ante las cortes.