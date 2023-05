Un hombre de Connecticut fue condenado a 48 años de prisión por organizar ataque en el que mató a su madrastra e hirió a su padre

Un hombre de Connecticut fue sentenciado a 48 años de prisión por orquestar la muerte a puñaladas de su madrastra y la madre de esta en un ataque del año 2020, que también hirió a su padre, en represalia por lo que, según él, fueron años de abuso.

Charles Dzurenka Jr., de 20 años, se disculpó y dijo que merecía la sentencia durante una audiencia en el Tribunal Superior de Hartford este martes 2 de mayo, informó el Journal Inquirer. Su novia, Makenzie Bezio, también fue sentenciada el martes a 10 años de prisión por conspirar en el ataque.

La madrastra de Dzurenka, Marianne Dzurenka, de 55 años, y su madre, Sandra Marci, de 78, fueron apuñaladas varias veces en la casa de Dzurenka, en Windsor, el 11 de mayo de 2020. El padre de Dzurenka, Charles Dzurenka Sr., también fue apuñalado, pero sobrevivió.

Los fiscales dijeron que el joven Dzurenka, que tenía 17 años en el momento de los asesinatos, hizo arreglos para que su amigo, Terry Brown Jr., matara a su padre y madrastra, quienes, según Dzurenka, abusaron de él durante años. A cambio, Brown podía llevarse cualquier cosa de la casa, dijeron las autoridades.

Brown, que también tenía 17 años en ese momento, fue sentenciado a 58 años de prisión el año pasado, por asesinato y otros cargos. Él, Dzurenka y Bezio se declararon culpables en el caso.

La familia de Marianne Dzurenka cuestionó las acusaciones de abuso de su hijastro y dijo que ella lo cuidaba, lo llevaba a las citas y lo ayudaba con sus tareas.

La abogada de la familia, Jacqueline Reardon, leyó declaraciones en su nombre en la corte.

“Por toda su amabilidad y toda una vida de devoción familiar, fueron brutalmente asesinados a puñaladas en su propia casa, apuñalados más de 20 veces durante un período de cinco horas y media, atacados, desangrados y asustados, rogando por sus vidas. “, dijo Reardon.

El abogado de Makenzie leyó una declaración de Bezio en la que decía que ella está “siempre arrepentida por las víctimas”.

Tiroteo en Detroit deja cuatro heridos, incluido un niño de 14 años

En otros hechos, el pasado jueves 13 de abril, en horas de la noche, un tiroteo en Detroit dejó cuatro víctimas heridas, incluidos tres niños de 14 años, según afirma la Policía.

El Departamento de Policía de Detroit indicó que todo se trató de una “disputa debido a la entrega de un domicilio” en una casa en la cuadra 13.500 de Penrod, cuyo dueño estalló en violencia propiciando al menos 30 disparos poco antes de las 9 de la noche. Una de las víctimas, de tan solo 14 años de edad, recibió un disparo en la cara y permanece en estado crítico, informó la Policía de Detroit.

“Esto parece un tiroteo, fue una especie de disputa por una entrega”, dijo el jefe de Policía de Detroit, James White. La cuarta víctima tiene unos 20 años y la institución dijo que tiene un sospechoso bajo custodia.

Una de las víctimas, de tan solo 14 años de edad, recibió un disparo en la cara y permanece en estado crítico,

Las otras dos víctimas tenían lesiones “que no amenazan la vida”, dijo White.

“Este nivel de violencia es inaceptable, no es algo que vamos a tolerar. Tenemos buenos oficiales y no estamos bromeando”, dijo White. “Son 30 disparos los que están involucrados y tenemos oficiales tocando puertas para asegurarnos de que no haya más personas afectadas debido a esta discusión”, añadió.

El jefe de la Policía también dijo que 11 personas fueron sacadas de sus casas. Sus edades oscilaban entre los 7 y los 20 años.

“Vamos a averiguar dónde estaban los adultos”, agregó White, y señaló que muchos de los niños no vivían en el área.

Según los informes oficiales, se recuperaron al menos cuatro armas. Además, una víctima fue encontrada en un lugar diferente y contactó a la Policía.

El funcionario conjeturó que la violencia se produjo con “demasiadas armas” y “demasiada gente dejándolas en las manos equivocadas”. La investigación sigue en curso.