¿Un matrimonio de cuatro? Dos parejas se divorciaron para formar un cuarteto “poliamoroso”

El “poliamor” ha sido uno de los términos que más fuerza ha venido cobrando en los últimos años, y aunque no ha terminado de salir de rincón de los tabús y lo juzgado socialmente, cada vez más personas se abren al mundo a contar sobre la decisión de no tener una, sino dos o más parejas románticas al mismo tiempo y sin secretos entre ellas.

Mujer de 28 años se casó con hombre de 70

“No revisé su perfil. No tenía idea de cómo se veía y la cita fue divertida. Me di cuenta de que era un caballero y fue muy amable” , dijo en la entrevista la mujer filipina, que también sube contenidos en TikTok para publicar detalles de su vida amorosa con Jackie.

“Fue el mejor día de mi vida. Mis padres y mis hermanos no pudieron venir aquí (Estados Unidos). Mi familia me apoya mucho y todos mis amigos también. No me arrepentiré de haberme casado con Dave porque él es un hombre muy agradable. Me ama, me respeta, es el mejor”, comentó Jackie.