Armenia, Pereira y Manizales: así rota el pico y placa este miércoles, 17 de mayo

En Armenia los días miércoles se maneja una restricción para los vehículos que tienen su placa terminada en los números 9 y 0. Es importante mencionar que las motocicletas con estos mismos dígitos tampoco pueden circular.

El pico y placa comprende todo el recorrido entre las calles 11 y 25, además de las carreras que van desde la 13 y la 22; iniciando a las 7:00 a.m. y terminando a las 7:00 p.m. en jornada continua.

Otros sectores de la capital quindiana en los que se aplica esta disposición son:

Carrera 19 con calle 2 en el norte.

Carrera 23.

Calle 23.

Carrera 20.

Calle 26.

Carrera 19.

Los taxis en la capital del Quindío tienen pico y placa de sábado a miércoles - Foto: Juan Pablo Gutiérrez

En estas zonas los horarios de la restricción son de 7:00 a.m. a 9:00 a.m., de 11:30 a.m. a 2:00 p.m. y de 5:30 p.m. a 7:00 p.m.

En el caso de los taxis, la media del pico y placa en Armenia es para los dígitos 3 y 4 entre las 5:00 a. m. y las 4:59 p. m. del día siguiente.

En Pereira también se tiene pico y placa este miércoles, 17 de mayo, no pueden circular los automóviles con placas terminadas en los números 4 y 5. Esta misma numeración aplica para el municipio de Dosquebradas que hace parte del área metropolitana.

Para las motos, motocarros, mototriciclos y cuatrimotos se aplica la medida con la misma numeración, pero teniendo en cuenta el primer dígito de la matrícula.

La norma restrictiva se tiene en toda la zona urbana de la ciudad de Pereira en dos franjas horarias, así: de 6:00 a. m. a 10:00 a. m. y de 4:00 p. m. a 10:00 p. m.

En Pereira se excluyen de esta restricción las vías departamentales, nacionales y concesionadas así:

Autopistas del Café.

Variante Condina.

Variante La Romelia - El Pollo.

El Tigre- Cerritos.

Marsella- Turín (Vía de departamental).

Intersección Glorieta San Joaquín – vía Alcalá (Vía de departamental).

Se tiene en dos horarios: de 6:00 a. m. a 10:00 p. m. y de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. - Foto: Magda Jimena Ríos Bedoya

Para Manizales debe recordar que no pueden circular los carros particulares con placas terminadas en los números 5 y 6, entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m.

Los sectores que incluye la medida son:

Avenida Kevin Ángel, desde el intercambiador vial ubicado en el sector de La Carola, hasta la glorieta de acceso al barrio Castilla.

Avenida Santander a partir del CAI de la calle 64A hasta la calle 33 en sentido Cable - Centro. Igualmente, entre el Parque Fundadores y la calle 65 por el carril opuesto.

Avenida Paralela desde Ondas de Otún hasta la calle 37A en los dos sentidos.

Centro Histórico: En esta área de la capital caldense también hay restricciones para la circulación en un polígono que se forma por el norte con la avenida Gilberto Alzate Avendaño, sin incluirla; hacia el sur con la carrera 23 que tampoco se incluye, por el oriente con la calle 32 y en el occidente con la calle 19.

Los taxis que no pueden salir a trabajar son los terminados en los dígitos 1 y 2, pero sí se le permitirá laborar los automóviles de este tipo cuyas placas terminen en los números 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

El Cable Aéreo opera de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. en las líneas que comprenden las estaciones Fundadores, La Fuente, Los Cámbulos y Villamaría.

En Manizales las motos no tienen pico y placa, pero únicamente pueden circular hasta las 11:30 p. m. Si se pasan de ese horario deben contar con un permiso especial de circulación que es entregado por la secretaría de Movilidad, previo cumplimiento de unos requisitos.