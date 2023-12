A trabajador del estadio El Campín se le aparecieron siete entidades paranormales durante corte de luz

Las siente entidades paranormales que se aparecieron en El Campín

“Así pasó esa madrugada, cuando el trabajador comenzó a volver a sentir estos golpes en las puertas, que le pasaban cosas extrañas; sus elementos de trabajo también comenzaron a desaparecer , a perderse, y él pensó que eran sus compañeros, pero en esta ocasión no era así. Él no era el único que estaba viviendo hechos sobrenaturales aquella madrugada. Por esa razón, él salió a hacerle el reclamo a sus compañeros para que lo dejaran de molestar, porque estaba muy cansado”, continúa comentando el creador de contenido.

El creador de contenido finaliza el relato comentando que “Cuando la luz regresó, estos sujetos ya no estaban, no estaban las figuras, ni el supuesto agujero que estas mismas entidades estaban cavando en el centro del terreno. Por su puesto, ellos pensaron que pudo haber sido una alucinación colectiva, o una alucinación de la persona que cuenta esta historia y buscaron respuestas en las cámaras de seguridad, pero no apareció prácticamente nada, no se vieron estas figuras extrañas y lo único que se apreció fue que todos los trabajadores estaban ahí quietos, mirando hacia el campo”.