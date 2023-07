Mujer que ‘se casó’ con un fantasma se divorció por medio de un exorcismo

El amor llegó a su fin

“Llegué a la conclusión de que el viaje con Edwardo no tuvo una conclusión positiva y su energía me estaba arrastrando hacia abajo. No hubo ruptura de conversación. Consulté a un médium para que me ayudara a afirmar mis límites sobre Edwardo y tratar de domarlo, pero no funcionó”, comentó al Daily Mail.