Abogado de Montealegre y Perdomo denunció amenazas en medio de juicio contra Uribe: “todos los guerrilleros debemos morir”

El exjefe de Estado señaló que “tal vez fui vanidoso al pensar que el doctor Montealegre me tenía en buen concepto” y agregó que las cosas cambiaron en la administración del expresidente Juan Manuel Santos, porque “el doctor Montealegre se convirtió no en mi fiscal, sino en mi adversario antagónico”.

En dicho video, el expresidente Uribe también indicó que “todavía estoy vinculado al proceso del hacker de 2014, tema en el cual no participé, supe después de estallado el escándalo. Tengo el recuerdo de la agresividad del doctor Perdomo, en su oficina, cuando me citaron, pusieron al hacker, con esposas, a decir que me conocía y salió. Años después dijo opuesto. Pero sigo con el problema, no obstante todas las pruebas a mi favor”.