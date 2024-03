Abusos sexuales en las cárceles de Colombia: SEMANA revela el impactante testimonio de una de las víctimas

Me quitó la ropa, se montó encima y me violó”, así empieza el duro testimonio de una mujer transgénero que fue abusada sexualmente dentro de un calabozo en Medellín. Hay revuelo en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para esclarecer cada una de las acusaciones.

Una mujer trans cartagenera hace graves denuncias desde la cárcel El Pedregal de Medellín. Dice que varios hombres la violaron en su celda y el Inpec no atendió el hecho. | Foto: getty images

Al regreso, vivió un infierno: “Me metieron en una celda con dos chicos y me tomé unas pastillas para dormir, estaba cansada del viaje”. En medio del sueño, un sujeto conocido con el alias de Perro intentó rasgarle sus prendas de vestir y tocar sus partes íntimas. De inmediato, lo pudo empujar y contener la situación.

La Bebé, como la distinguen sus allegados, retomó el descanso y la despertó un fuerte sacudón. Al abrir los ojos, se percató de que estaba completamente desnuda y el sujeto montado sobre su cuerpo: “Estaba muy débil, peleé con él y lo quité de una vez”. Ella pidió el apoyo del Inpec y la respuesta no habría sido oportuna.En el relato suministrado a SEMANA, ella detalló que, supuestamente, los funcionarios le habrían negado la atención: “Pasé todo el día con él al lado, a pocos centímetros, luego de armar el alboroto por lo que había pasado en la mañana”.

El Inpec respondió que se le dieron todas las garantías y respetaron sus derechos.En otro fragmento de la conversación, aseguró que los uniformados le habrían lanzado un gas en los ojos para tratar de controlar su conducta, pues estaba alterada y exigiendo un cambio de celda. La institución desconoció esta afirmación porque durante el día no se gastó ningún químico y solo se aplica sobre la multitud.

Así lo comentó la mujer: “A ellos no les importa. Ni querían sacarme para el hospital, se demoraron un día. Lo hicieron porque yo me revelé, hice escándalo. Tampoco me lavé para que el médico viera lo que era”. Hoy se encuentra con medicamentos y a la espera de exámenes para descartar cualquier enfermedad de transmisión sexual.