Acopi señaló que los pequeños empresarios están “altamente preocupados” con la Reforma Tributaria por ser inconveniente

La nueva propuesta de Reforma Tributaria, radicada en los recientes días, continúa generando rechazo de los diferentes sectores y gremios del país. La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) mostraron su preocupación al considerar que es “inconveniente”. Las compañías que son pilar fundamental para la economía del país no ven con claridad los artículos propuestos en el nuevo escrito.

El nuevo escrito del Gobierno no tendría futuro. | Foto: Presidencia

La agrupación destaca que no todos los elementos de la nueva propuesta son negativos. Las medianas y pequeñas empresas manifiestan que el Gobierno ha reconocido la necesidad de una tarifa diferencial de renta para las mipymes. Por medio de esta iniciativa, las empresas y compañías tendrían una mayor posibilidad de soportar los embates de la economía actual y generarían una mayor oferta laboral, sin dejar de cumplir con sus obligaciones tributarias.

En la parte final, la asociación hace un análisis al Régimen Simple de Tributación. Estos señalan que no hay resultados concluyentes en la investigación académica frente a si cumple con su objetivo de formalización. Acopi indicó “que no se contrapone a la tarifa diferencial y que, en gracia de discusión, el RST puede ser funcional al proceso inicial de formalización (transitorio), pero no reemplaza el régimen ordinario”.