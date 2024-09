“Con la reforma tributaria de Petro la gente buscará cómo no pagar eso y el crédito gota a gota va a reinar”

El exdirector de la Dian también fue enfático en decir en Vicky en SEMANA que de prosperar la nueva reforma tributaria, no habrá reactivación económica y, por el contrario, se incrementará la informalidad. “Esto es un tema donde no hay reactivación, no hay generación de empleo. Al acabar el régimen simple generan informalidad y adicionalmente no generan inclusión financiera”, destacó.