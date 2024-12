Acusan a alcaldesa de Sucre de violar la cuarentena con una fiesta

‘‘No sé con qué intención harán eso , pero yo en mi casa no tenía parranda ni estaba celebrando. Esas son cosas de enemigos políticos, aquí todo el mundo sabe que yo he estado aquí en mi casa tranquila, relajada, pero sí ayudando a repartir las ayudas humanitarias‘‘, aclaró.

Asimismo, dijo que ese video corresponde a una celebración realizada tiempo atrás y que no corresponde al tiempo que llevan los colombianos en cuarentena. ‘‘Si yo hubiese estado departiendo no estuviera repartiendo las ayudas que la Gobernación nos envió. Allí se ve la mala intención de la gente, yo no he hecho parranda en mi casa porque no acostumbro a hacerlas”, aseguró.

Por el momento no se han conocido más respuestas ni de Elvira Mercado ni de acciones que vaya a realizar el Gobierno para aclarar si dicho video corresponde a una fiesta realizada anteriormente o al pasado 3 de mayo del presente año.