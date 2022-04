“Ahorrémosle al Estado los $600.000 millones”: con este argumento Gustavo Bolívar invita a votar por Petro

Luego de la más reciente encuesta publicada por Invamer a tan solo un mes de la primera vuelta presidencial, se dieron algunos resultados esperados y otros que sorprendieron, por lo que durante los próximos días habrá que ver si las tendencias se mantienen y qué candidatos llegan más fuertes a la jornada electoral del 29 de mayo.

En la encuesta se pudo ver que Petro sigue encabezando la opción de voto con un 43,6 %, Fico se levantó y alcanzó un 26,7 %, mientras que Fajardo bajó a un 6 % en intención de ser votado por los colombianos. La gran sorpresa fue el repunte de Rodolfo Hernández que llegó a un 13,9 %

Ante estos resultados, el senador de la república por el Pacto Histórico Gustavo Bolívar, publicó un trino en la red social Twitter en la que sugiere que hay que ahorrarle al país el costo de la segunda vuelta y votar por Gustavo Petro para que gane directamente el próximo 29 de mayo.

Bolívar publicó los resultados de la encuesta y escribió. “Muy cerca de ganar. Consigamos cada uno un voto más y le ahorramos al Estados los $600.000 millones que cuesta la segunda vuelta (con ese argumento eligieron a Duque)”, escribió el senador y escritor, acompañando su mensaje con dos imágenes, una de la encuesta y otra de los costos de la posible segunda vuelta electoral.

Consigamos cada uno un voto más y le ahorramos al Estado los 600 mil millones que cuesta la 2a Vuelta. (Con ese argumento eligieron a Duque)#PetroPresidenteEnPrimera pic.twitter.com/4PU40QyHy7 — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) April 29, 2022

El senador enfatizó en que ese mismo argumento usaron los uribistas para votar por Iván Duque en primera vuelta hace cuatro años, cuando curiosamente, el actual presidente también gana las encuestas a un mes de la primera vuelta presidencial. Sin embargo, ese argumento no funcionó en ese momento y Duque y Petro se fueron a una segunda vuelta.

Un sector de las bases liberales anunció su adhesión a la campaña de Gustavo Petro

A pesar de la decisión del expresidente César Gaviria de manifestar su apoyo a Federico Gutiérrez, la campaña de Gustavo Petro comienza a ganar terreno en las bases del Partido Liberal. En la mañana de este jueves, Alfonso Prada y Luis Fernando Velasco anunciaron la adhesión de sindicalistas de origen liberal provenientes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT) y Fecode.

En la rueda de prensa del anuncio, el primero en hablar fue Francisco Maltés, presidente de la CUT y miembro del Comité Nacional del Paro. El dirigente aseguró que, de los más de 1,4 millones de afiliados a las organizaciones sindicales, varios se identifican con fuerzas políticas.

“Hemos tomado la decisión, los sindicalistas liberales, de adherir al compañero Gustavo Petro como presidente y Francia Márquez como vicepresidenta. Toda vez que consideramos que el señor Fico Gutiérrez representa la continuidad de las políticas sociales y laborales del presidente Duque”, dijo Maltés.

El líder sindical criticó la propuesta de Gutiérrez del trabajo por horas, la cual calificó como “una forma de deslaboralización laboral donde no hay contrato de trabajo, donde no hay garantías a la seguridad social y donde no hay prestaciones sociales mínimas. La gente va, trabaja un tiempo y a la salida le pagan una o dos horas. Es decir, con esta fórmula aumentaría la pauperización e informalidad en el mundo del trabajo”.

Según los cálculos de Maltés, entre el 80 % y el 90 % de los trabajadores sindicalizados están con Petro y Márquez. Jairo Arenas, miembro de la CUT, aseguró que ellos no están “tirando un trapo rojo a una campaña”.

“Venimos con las banderas del Partido Liberal a esta campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez. Eso es lo más importante. Fundamentalmente, en la CUT, de 21 ejecutivos, 16 estamos con la campaña de Gustavo Petro. Igualmente en Fecode, de 15 ejecutivos, 14 están en esta campaña. El porcentaje de representantes y dirigentes sindicales es bien amplio”, aseguró el dirigente.