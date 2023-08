Alerta en Medellín: se dispararon los contagios de VIH-Sida, especialmente entre los jóvenes. El turismo sexual es una de las razones. Hay cinco nuevos casos diarios

En el informe entregado por la Secretaría de Salud de Medellín, también se detalla que el 45 por ciento de los contagiados son jóvenes entre 20 y 29 años. La capital paisa es una de las ciudades con mayor registro de contagios, pero los numerosos casos no son nuevos, vienen creciendo desde el año pasado, cuando en el mismo periodo (de enero a agosto) se registraron 1.023 positivos de VIH. Eso implicaría una leve caída este año, pero faltan los subregistros.

La mayor concentración de casos se vive en las comunas Manrique, Villa Hermosa, Robledo y Aranjuez. Su contagio casi siempre está asociado con las relaciones sexuales sin protección, en las que una persona infecta a otra sin saberlo porque no experimenta ningún síntoma.

Así le ocurrió a una trabajadora sexual de origen extranjero que lleva un año y medio en la ciudad, quien le contó a SEMANA que no tiene claro cuándo contrajo el virus, pero que tal vez fue hace 12 años cuando aún vivía en su país.

“Me sentí desconcertada con esa noticia, porque llegó de repente. Lo primero que me pasó por la mente es que me iba a morir”, aseguró. Cuando migró hacia Colombia se radicó en Cúcuta, pero no recibía las dosis completas de medicamentos y mejor se fue para Bogotá, donde tramitó la residencia legal y pudo acceder a un plan controlado durante seis años.