La reciente arremetida terrorista que se dio contra varias estaciones de policía en el departamento del Cauca tiene nombre propio y es el de Iván Jacobo Idrobo, alias Marlon, cabecilla de la temida estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

Los hombres de Iván Mordisco estuvieron detrás de la reciente escalada de terrorismo en el Cauca contra la Policía. | Foto: AFP

Sobre su área de injerencia se conoce por parte de inteligencia de la fuerza pública que se mueve en el Cauca en Buenos Aires y las veredas Cereal, Agua Blanca, Alsacia, La Paila y Patio Bonito.

También entre los municipios de Suárez, vereda Naranjal, Come Dulce, Altamira, Cerro Negro; en el departamento de Nariño: veredas el Cedro, Leridas de las Marías y la jurisdicción de Olaya Herrera.

De igual manera, las autoridades lo señalan como presunto responsable de por lo menos cinco homicidios ocurridos en el período 2017 - 2020, entre ellos líderes sociales y dos reincorporados.

“Estaría involucrado en el desplazamiento forzado que se produjo en 2018 en la vereda Buenos Aires, Cauca, donde varias familias tuvieron que abandonar su territorio”, dice un informe de inteligencia de la fuerza pública.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, elevó la recompensa contra contra Iván Mordisco hasta 5 mil millones de pesos. | Foto: Juan Carlos SierrA

Por alias Marlon se ofrece una recompensa de 4.500 millones de pesos para quien brinde información que permita su ubicación.

Sobre su trayectoria criminal se ha informado que hizo parte de las extintas Farc, donde integraba el Frente Hernando González Acosta del antiguo Bloque Jacobo Arenas.

“Estando allí fue condenado a 14 años de prisión por los delitos de rebelión, concierto para delinquir y fabricación, tráfico de armas y munición de las Fuerzas Armadas”, indicaron las fuentes de la fuerza pública.

Tras desmovilizarse y firmar los acuerdos de paz, en 2019 reingresó a las disidencias de Iván ‘Mordisco’. Desde Popayán, el ministro de Defensa informó que se aumentó la recompensa por alias Mordisco, por quien se pagarán hasta 5 mil millones de pesos a quien brinde información real que permita neutralizarlo.

Escalada terrorista

En las últimas horas, el departamento del Cauca fue nuevamente foco de titulares debido a la escalada terrorista de las disidencias de las Farc de Iván Mordisco, que atacaron varias estaciones de Policía.

Incinerada subestación de Policía de El Carmelo, Cajibío. | Foto: Tomadas de las Redes Sociales