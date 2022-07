Álvaro Uribe le ganó a Matarife: estas son las mentiras que debe rectificar Daniel Mendoza

La Corte Constitucional le dio una importante victoria judicial al expresidente Álvaro Uribe Vélez. En un emblemático fallo de tutela, de 119 páginas, el alto tribunal obligó al creador de Matarife, Daniel Mendoza, a rectificar la narración que -a juicio de los demandantes- estaba llena de sesgos, mentiras e imprecisiones.

Para promocionar la serie, Mendoza aseguró -según recuerda la Corte Constitucional- que el expresidente era un “genocida”, “paramilitar” y “narcotraficante”, y le endilgaba ser “el dueño de un aparato organizado de poder por medio del cual, supuestamente, lleva más de 30 años ejecutando múltiples crímenes y graves violaciones de derechos humanos”.

En la serie y en la promoción de la misma, Mendoza publicó muchas afirmaciones calumniosas, llenas de sesgos y solo vistas desde los extremos más radicales. La defensa del expresidente las señaló una a una. La corte las analizó y obligó a Mendoza a rectificar las siguientes:

- Trino publicado el 28 de mayo de 2020, según el cual “Uribe es el más despiadado genocida de Latinoamérica. Para afirmarlo hay que ser penalista. No es una exageración. El Aparato Organizado de Poder de Matarife en Colombia durante 30 años no ha dejado de producir cadáveres. Eso lo enseña la serie”.

- De la serie Matarife: un genocida innombrable, las afirmaciones que relacionan al señor Uribe Vélez con la idea de que “(i) “estructuró”, “ideó”, “dirigió” y “está al frente” de un “aparato organizado de poder”, “empresa de la muerte” o “corporación criminal” que (ii) estaría compuesto por, entre otros, funcionarios públicos, “organizaciones paramilitares”, “narcotraficantes”, “bandas sicariales” y “grandes terratenientes colombianos” y (iii) a través de esta corporación criminal, el señor Uribe Vélez no sólo ha dictado “políticas homicidas” y “parámetros de comportamiento homicida”, sino que también ha cometido distintos delitos en calidad de autor mediato, tales como “narcotráfico”, “lavado de activos”, “testaferrato”, “masacres” y múltiples asesinatos.

- De la entrevista concedida a Hollman Morris, las afirmaciones de que el señor Uribe Vélez es “el asesino determinador, de las muertes de Rodrigo Lara Bonilla, Jaime Garzón y Guillermo Cano”. Al respecto, Mendoza dijo: “Acá no hablamos de un concierto para delinquir. No es que ÁLVARO URIBE se haya reunido con algunas personas a ordenar crímenes. Eso también lo hizo, pero yo no me refiero a eso cuando hablo de corporación criminal, eso también lo hizo y eso también está probado en muchos expedientes”.

Y “(…) el que está al frente de ese aparato organizado de poder es ÁLVARO URIBE VÉLEZ y lo que yo quiero que la gente entienda es que ÁLVARO URIBE VÉLEZ, según los testigos y según lo que está corroborado en los expedientes, es que él si organizó masacres, es que él si las ejecutó, eso es una cosa y eso es lo que sabe la gente, hasta ahí llega, hasta ese pedacito, pero lo que no sabe la gente es que lleva 30, lleva 30 años ejecutando crímenes porque armó ese aparato organizado de poder, que ese aparato tiene a los empresarios, tiene a los medios de comunicación, a los grandes medios, tiene al gobierno, tiene a los militares y por eso es imposible que la gente se dé cuenta”.

En la sentencia, la Corte Constitucional asegura que las denuncias “publicadas por el señor Mendoza Leal no satisfacen la carga de imparcialidad porque presentan una versión pre valorada y unilateral de los hechos. La Sala reitera que esta carga no otorga un derecho al micrófono al funcionario público afectado con una determinada denuncia, por lo que el señor Mendoza Leal no estaba obligado entrevistar al señor Uribe Vélez y consignar directamente sus declaraciones en la serie”.

Pero le recuerda que lo que sí debía hacer era “buscar plantear una perspectiva de los hechos que diera cuenta de otras aristas del debate en relación con el fenómeno de los falsos positivos y la responsabilidad que el señor Uribe Vélez habría tenido en el mismo. El accionado (Mendoza) no cumplió con este deber”.

La Corte Constitucional, igualmente, reclamó el hecho de que el abogado de profesión hiciera una serie de manifestaciones sin elementos probatorios.

La Corte concluye entonces que “las denuncias publicadas por el accionado, según las cuales el señor Uribe Vélez es un genocida, no solo no están amparadas por la libertad de información, sino que además causaron una vulneración a los derechos fundamentales a la honra, buen nombre y presunción de inocencia del señor Uribe Vélez”.

Agrega el alto tribunal que “habida cuenta de la gravedad de las acusaciones y su alta difusión. En efecto, el genocidio es una de las conductas más graves y atroces que una persona puede cometer y, naturalmente, quienes incurren en ella son objeto de un amplio rechazo social”.

En su decisión, la Corte indicó que la rectificación se debe hacer, como ordena la ley, utilizando los mismos medios en los que se hicieron las acusaciones contra el exmandatario. Esto es, las redes sociales de Mendoza @ElQueLosDelata y en la misma serie que se publica en YouTube y por redes sociales.

La historia del pleito judicial

Es de recordar que la batalla judicial alrededor de la serie Matarife: un genocida innombrable y su creador se desató por una tutela interpuesta por el expresidente Álvaro Uribe, quien adujo que Mendoza estaba atentando en contra de sus derechos al buen nombre y la honra.

La Corte recibió el caso luego de que la tutela en cuestión fuera denegada por un Juzgado Civil de la capital colombiana. El proceso no ha estado alejado de las polémicas, no solo por la atención que mereció el tema en redes sociales, sino también por las movidas que se han adelantado de parte y parte.

Mendoza, de su lado, había solicitado que se apartara a la magistrada Paola Andrea Meneses, una petición que fue desestimada. Esta derrota antecedió la decisión final anunciada por el alto tribunal este viernes 22 de julio.