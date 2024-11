Andrea Petro cuenta en SEMANA por qué es tan amiga de Day Vásquez, pese a que es la testigo estrella contra su hermano Nicolás

El testimonio de Day Vásquez fue demoledor para Nicolás Petro. Con lujo de detalles, chats y otras evidencias, la expareja del hijo del presidente lo puso contra las cuerdas. Aunque hoy no reconoce su propio relato, Nicolás —tras las revelaciones de Vásquez— le contó a SEMANA y a la Fiscalía cómo había recibido tulas de dinero en efectivo para la campaña de su papá. Se trataba de aportes que hicieron personajes con pasado non santo y que él se habría tomado para sus gastos personales. El joven enfrentará un juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Cualquiera podría pensar que ese tsunami judicial habría alejado a Day de la familia presidencial, pero no fue así. La expareja de Nicolás cuenta con el cariño y la confianza de sus hermanos, en algunos casos incluso por encima de su actual esposa, Laura Ojeda.

Así lo explicó Andrea Petro, su hermana, en una entrevista en SEMANA. La hija del presidente comenzó por aclarar que en su negocio de ropa, que fue protagonista en la COP16, Day ha colaborado, pero eso no significa que sea socia de la marca.

Andrea estuvo en Colombia participando en la COP16, que se hizo en Cali. Allí presentó su marca de ropa Bachué, que se elabora con materiales reciclados. | Foto: cortesÍa

A mí me da risa cuando dicen que la sociedad es con ella, que ella está trabajando conmigo, y entonces digo: “No, ella estaba ahí, regando las maticas, me estaba ayudando, apoyando con las gorras, con todo”, pero más allá de eso no, hay una amistad”, aseguró.

Andrea asegura que entre ambas existe una fuerte amistad, pese al papel que ella ha cumplido en uno de los peores escándalos que sacude al gobierno de su papá.

“Tenemos una amistad y contrario a que la gente diga o critique... Que es mi papá el que me manda a mí para tenerla callada, y no, para nada. Si ustedes supieran las conversaciones que ella y yo tenemos, que imagino que hasta la Fiscalía se enteró cuando le cogieron los teléfonos, pues son de índole ya demasiado personal, conversaciones normales de dos amigas”, señala.

El 29 de julio de 2023, Nicolás Petro y Day Vásquez fueron capturados. Días después quedaron en libertad tras comprometerse a colaborar con la Justicia. Vásquez cumplió y tiene un principio de oportunidad. Él echó para atrás la negociación con la Fiscalía. | Foto: Captura de Pantalla

Ante la pregunta de cómo hace para mantener esa relación tras las revelaciones de ella y su papel como testigo estrella contra su hermano, Andrea Petro contestó: “Cuando salió el escándalo, yo me alejé de Day, de Nicolás, de todo el mundo y entré en una depresión que me duró tres meses. Yo estaba en Colombia y me dio muy duro, fue muy violento, la verdad. Por obvias razones, por más que tuviera una relación de amistad con Day, yo me alejé también de ella porque también estaba salpicada en el asunto y yo no me quería involucrar con eso, ni que me involucraran”.

La hija del presidente no defendió a su hermano, sino que aseguró que espera y respeta el veredicto de la justicia. “Es la justicia la que debe decir. Para nosotros, el golpe ya fue por estar en el huracán de la opinión pública. Eso está en manos de la justicia y se respetará lo que decida, así de sencillo. Más allá de eso, no nos hemos proyectado y no lo hemos comentado ni hablado, porque pues es un proceso bastante doloroso, toma su tiempo, pero se respetará lo que la justicia decida”.

Laura Ojeda, Nicolás Petro, Andrea Petro. | Foto: Instagram @nicolaspetrob @andreapetro91 @lauraojedae

Sus apreciaciones por Day Vásquez contrastan con la forma en como ella se refiere a Laura Ojeda. Sobre las conversaciones en las que ella habla despectivamente de la familia presidencial. “Nada, son palabras de una mujer dolida, de una mujer que reacciona con la cabeza caliente y no le presto mayor importancia. La verdad para mí es un poco irrelevante, no le presto atención a eso. Si tiene ira, si tiene odio, si tiene resentimiento, si tiene lo que sea, pues no me interesa saber. Yo la verdad con ella no tengo contacto ni comunicación, no me interesa por el momento tenerlo y no tengo nada que decir al respecto”, asegura.