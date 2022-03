Animalistas denunciaron cacería del tiburón que atacó al turista italiano en San Andrés

El ataque de un tiburón al turista italiano Antonio Roseto conmocionó a los habitantes de San Andrés, pues este tipo de sucesos no son frecuentes en la isla. El hecho ocurrió en el sector conocido como La Piscinita.

Roseto Degli fue trasladado al Hospital Clarence Lynd Newball luego de sufrir varias mordidas del tiburón, pero los profesionales de la salud informaron que el italiano llegó sin signos vitales al centro médico.

Este sábado, organizaciones ambientalistas denunciaron que pescadores de la comunidad buscan al tiburón para matarlo, además hacen el llamado a las autoridades para que detengan esta cacería.

“Urgente. Esto está pasando en San Andrés. La comunidad está decidida a cazar al tiburón que sea con tal de hacer ‘justicia. Necesitamos que las autoridades emprendan acciones preventivas y que fomenten la coexistencia con la naturaleza”, publicaron en la cuenta de Twitter de la Corporación Raya.

En el video publicado por la Corporación Raya se puede ver a un barco de la Armada que busca evitar la cacería, pero en los comentarios de la publicación, la misma cuenta de la organización que protege los derechos de los animales afirman que se necesita presencia de más autoridades.

“Que ignorancia...increíble... La Armada Nacional debe de inmediato militarizar la zona y proteger esa especie”, comentaron, y desde la Corporación Raya respondieron, “ellos son los del bote, pero no es suficiente. Deben hacer presencia más autoridades”.

“Eso era seguro que iba a pasar, la gente ve como una amenaza el animal y obviamente no van a permitir que asuste a turistas y extraños. Ya mismo las autoridades deben trabajar con comunidad”, fue otro de los comentarios al video en el que se observa a las personas que están en el mar, al parecer tratando de cazar al animal.

Sobre este caso, los expertos afirman que no es normal que se den ataques de tiburones cerca de las playas, pero se cree que pudieron darse porque hay demasiada presencia de pescadores en esta región, lo que hace que los tiburones no encuentren su alimento en los lugares habituales y busquen acercarse mucho más a esta zona.

Esto lo confirma un estudio publicado en el Journal of the Royal Society Interface, donde se asegura que los tiburones no atacan predeterminadamente a los seres humanos, sino que lo hacen cuando extrañan a sus presas y puede que confundan a los humanos con su alimento habitual.

Muchas veces al ver a un humano, el tiburón se acerca casi que convencido que está yendo hacia otro animal, lo cual lo llaman los expertos del estudio “teoría de la identidad equivocada” y que se traduce como un intercambio en sus conductas.

El estudio realizado por la Universidad Macquarie de Sídney, Australia, sustenta que los tiburones que atacan a los seres humanos pertenecen a tres tipos de especies: el tiburón tigre, el tiburón toro y el tiburón blanco. Y aunque no es normal que los tiburones tengan seres humanos como presas, esta situación ha sucedido varias veces en los últimos años en Australia.

Y, gracias a los videos que circulan en redes sociales, se ha logrado identificar que el tiburón que atacó al turista italiano en San Andrés es un tiburón tigre de un tamaño importante. Así lo identificaron expertos a nivel nacional. Y se confirmó que esta especie tiene gran distribución en los países del Caribe y suele estar en aguas muy profundas y que normalmente se alimentan en la noche. Por lo que no es común que se vean en el día como sucedió este viernes.

Esta noticia ha sorprendido tanto a turistas, locales y autoridades de San Andrés, ya que no es común que un hecho tan grave suceda en la isla. El hecho es materia de investigación porque circulan versiones en las redes sociales donde se afirma que varias personas ya habían visto tiburones tigre merodeando cerca las playas.