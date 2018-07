"Aún se puede": el apoyo de Mockus y Claudia López a Petro

Tanto Claudia López como Antanas Mockus decidieron hacer un ejercicio pedagógico y esperar para anunciar por quién votarían en segunda vuelta, para implantar la idea de que más importante que la decisión de los individuos es la del partido Verde. Lo que sí estaba claro era que ninguno lo haría por Iván Duque, porque esa fue la decisión conjunta de la colectividad.

Acompañados por una multitud en la Plazoleta de la Iglesia del Voto Nacional, el excalde de Bogotá y la excongresista de la Alianza Verde acompañaron a Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial en el anuncio que por más de una semana de había postergado y era esperado por la opinión pública.

Ángela Robledo, Antanas Mockus y Claudia López. Foto: John Hamón / SEMANA

El espaldarazo se da luego de que en la Coalición Colombia, hubo una división sobre a quién respaldar en segunda vuelta. El candidato presidencial de la Coalición, Sergio Fajardo, anunció su decisión de votar en blanco; una mayoría del Polo Democrático manifestó su respaldo a la candidatura del aspirante de la Colombia Humana, aunque su principal dirigente, Jorge Robledo, también optó por el voto en blanco, y los verdes dejaron en libertad a los electores mientras anunciaban cuenta a gota sus apoyos.

Hoy, Claudia López, exfórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo y su gran aliado, el senador electo Mockus se reunieron en un encuentro lleno de simbologías y mensajes referentes a las banderas que profesaron durante la campaña.

“Somos hijos de la guerra, pero seremos padres de la paz”: gritaba la multitud, que vibraba con los emotivos discursos de López y Gustavo Petro. El candidato de izquierda, reiteró su compromiso con la paz y su lucha contra la corrupción. “Se puede la libertad, se puede la justicia”, dijo.

Gustavo Petro, Ángela Robledo y Antanas Mockus. Foto: John Hamón /SEMANA

"Si Petro y Ángela María resultaran elegidos lo harían para gobernar, no para monopolizar", dijo Claudia López en medio de aplausos. La excongresista acalaró que no estaban en representación de ningún partido. "Estamos manifestando nuestro voto libre. Le estamos manifestando nuestro apoyo no a dos personas sino a millones de colombianos", aseguró.

Su mensaje fue esperanzador. "El voto por Petro nos permitirá tener por primera vez en la historia un gobierno de la ciudadanía, es demasiada oportunidad, es demasiada historia", le decía a su público.

Mientras tanto López seguía emocionando a quienes la escuchaban mientras recordaba los resultados del pasado 27 de mayo. "Los invitamos a que no tengan miedo, venimos aquí con la misma esperanza, la misma fe".

Íngrid Betancourt, que viajó desde Francia para apoyar la candidatura de Gustavo Petro, también estuvo presente en el encuentro. Foto: John Hamón / SEMANA

Los 12 mandamientos

El respaldo de Mockus y López a Petro se basó en 12 condiciones, que el candidato de la Colombia Humana se comprometió a cumplir. Durante la rueda de prensa, Mockus le preguntó a Petro su compromiso por cada uno de ellas, y las presentaron en dos tablas que simulaban a los 10 mandamientos del antiguo testamento. Estas son esas condiciones.

1. No expropiaré.

2. No convocaré una Asamblea Constituyente.

3. Manejaré los recursos públicos como recursos sagrados.

4. Impulsaré la iniciativa privada, el emprendimiento y la formalización.

5. Garantizaré la democracia pluralista y el respeto a la diversidad.

6. Respetaré el Estado Social de Derecho.

7. Respetaré el acuerdo de paz.

8. Nombraré a los más capaces.

9. Garantizaré la igualdad de género.

10. Impulsaré el tránsito ordenado a las energías limpias.

11. Impulsaré la educación pública gratuita y de calidad para todos los colombianos.

12. Garantizaré el cumplimiento de los resultados de la consulta anticorrupción.