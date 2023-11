Área Metropolitana Centro Sur de Caldas: cuatro municipios, entre ellos Manizales, dijeron sí a la consulta popular

No obstante, como se hizo mención, uno de los municipios consultados dijo que no al respecto. El territorio que posiblemente no conformará el Área Metropolitana Centro Sur de Caldas es Chinchiná, pues tuvo una recolección de casi 6.000 votos negativos que, por obvias razones, fue la mayor y quedó por fuera, según el reporte que dio desde Manizales el registrador nacional Alexander Vega.