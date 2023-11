🔴 En vivo | Reforma a la salud: recusan a congresistas de la Alianza Verde por supuesta representación en el Gobierno a cambio de voto favorable

Este jueves, 23 de noviembre, se reanuda el segundo debate de la reforma a la salud en la C谩mara de Representantes. Esto ocurre despu茅s de la reuni贸n entre el expresidente 脕lvaro Uribe V茅lez y el presidente Gustavo Petro, la cual no result贸 en consensos en torno a los puntos m谩s pol茅micos del proyecto.

鈥淯no es de oposici贸n o es de Gobierno. Uno no puede tener representaci贸n en el Gobierno, representaci贸n a trav茅s del SENA, a trav茅s de institutos como el Icetex y hacer oposici贸n. Este Gobierno y el presidente Petro es muy generoso porque les permite a quienes est谩n disfrutando del gobierno, hacer toda la oposici贸n鈥, dijo Jaramillo.

鈥淯sted no permite que continuemos con la evacuaci贸n de esos expedientes, que se inici贸 en la sesi贸n inmediatamente anterior, y por esa raz贸n le est谩 haciendo el juego a quienes quieren que esos expedientes duerman el sue帽o de los justos en esa comisi贸n, como siempre sucede鈥, le dijo Usc谩tegui a Andr茅s Calle.

鈥淓l Congreso, si es necesario, va a sesionar de lunes a s谩bado, pero vamos a avanzar en el debate de la reforma a la salud. Sin m谩s dilaciones. Aqu铆 el llamado es para todos. No dilaciones innecesarias, no debates sobre la Ley Quinta. No debates innecesarios y solamente de insultos entre los congresistas鈥, dijo Calle.