Así cayó hombre que abusaba de su hijastra en Puerto Wilches, Santander

A prisión fue enviado un sujeto de 45 años, quien es acusado de abusar sexualmente a una niña en el municipio de Puerto Wilches, en Santander. El hombre, al parecer, aprovechó su cercanía con la menor de edad para someterla los vejámenes sexuales.

El aberrante caso se presentó en el corregimiento de Puente Sogamoso, en la vivienda que la víctima compartía con su madre y padrastro, el hoy capturado. De acuerdo con la investigación, este sujeto inicialmente se habría acercado a la niña obsequiándoles regalos y dinero, así poco a poco se ganó su confianza.

El hecho se registró en el corregimiento de Puente Sogamoso. - Foto: Policía Demam.

Sin embargo, tiempo después habría comenzado a chantajearla y luego la accedió sexualmente; los abusos se habrían prolongado durante varios meses, sin que la madre presuntamente sospechara. Los cambios que comportamiento de la niña, hicieron que la progenitora indagara y tras interrogar a la menor de edad se descubrió la pesadilla que vivía.

De inmediato la situación fue denunciada ante las autoridades y tras recopilar las evidencias suficientes, el señalado abusador fue capturado mediante orden judicial por la Policía de Puerto Wilches.

“En el corregimiento de Puente Sogamoso, del municipio de Puerto Wilches, se logra la captura de un sujeto de 45 años de edad, quien era requerido por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años de edad, por el Juzgado Primero Penal Municipal de Barrancabermeja”, explicó el coronel Luis Alejandro Cubillos Cancelado, comandante Policía del Magdalena Medio.

El hombre capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, tras ser presentado en audiencia de imputación de cargos, un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Ahora espera tras las rejas de una cárcel que se emita una sentencia en su contra.

El capturado fue enviado a prisión. - Foto: Policía Demam.

Luego de conocerse este caso, coronel Cubillos hizo un llamado a los padres de familia para que extremen medida de protección con sus hijos y denuncien cualquier situación que atente contra su integridad física o emocional a través de las líneas de atención 123,

“Es primordial saber con quién interactúan nuestros hijos a través de redes sociales, con quien habla, y a quien dejamos al cuidado de los niños o adolescentes. Además, es importante que los menores de edad no se queden callados, que siempre informen a tiempo de actitudes que ponen en riesgo la vida de ellos mismos. A los padres recomendamos escuchar a los menores de edad, cuando estos manifiesten algún tipo de violencia por parte de familiares, transeúntes o amigos”, puntualizó el comandante.

Estudiantes denuncian acoso sexual

De acuerdo con la denuncia hecha por alumnas y egresadas del Colegio Cooperativo de Bucaramanga, algunos docentes estarían acostumbrados a tocarlas de forma indebida, realizar miradas incómodas e incluso hacer comentarios subidos de tono. Así mismo, presuntamente, ya se habrían presentado casos de abuso sexuales.

Acoso sexual en colegio de Bucaramanga. - Foto: A.P.I.

“Él (profesor) me dijo que yo necesitaba el dinero y yo le dije que no quería hacer una cosa de esas (tener relaciones sexuales) y que nunca lo iba a hacer. Yo iba a salir de la sala de informática y él me cogió fuerte de la cintura, me bajó la licra y los pantys e hizo que me sentara encima”, contó una estudiante.

Situaciones como esta, al parecer, se vienen presentando desde hace varios años en la institución educativa. Sin embargo, y pese a la denuncia de las estudiantes, los directivos no han hecho nada para proteger la integridad de las estudiantes, quienes diariamente comparten aula con los docentes que estarían detrás de estos vergonzosos actos.