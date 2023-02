Así empezó la carrera de la DJ Valentina Trespalacios; recuerdan entrevista en Cartagena

Cada día se conocen nuevos detalles sobre el caso que estremeció al país de la muerte de la Dj Valentina Trespalacios, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en la localidad de Fontibón en una maleta, dentro de un contenedor de basura el domingo 22 de enero; y quien habría sido asesinada presuntamente por quien se suponía que era su pareja sentimental, John Poulos.

Recientemente empezó a circular a través de las redes sociales un video de la joven cuando estaba iniciando su carrera musical en el mundo de la música electrónica que tanto le gustaba a la joven de tan solo 21 años.

Las huellas de su cuerpo son clave para resolver el crimen - Foto: SEMANA

Allí se le ve emocionada, pues es entrevistada para un canal musical del país, que también transmite para Miami, en los Estados Unidos. Al parecer en un evento de este tipo de música en Cartagena, que concentraba a los más grandes exponentes del género en Colombia.

El entrevistador la aborda pidiéndole que le cuente cómo inició su carrera musical: “Yo inicié hace ocho meses aproximadamente con mi carrera, me apasiona mucho la música y me he venido destacando en muy buenos eventos durante el periodo”, afirmó la jovencita.

“Un día me metí a averiguar lo de la academia, me metí a estudiar, hice el curso, practiqué hasta perder el miedo, porque es de salir al público y mostrarle a la gente qué es lo que tienes, el talento”, agregó, refiriéndose a en dónde había nacido su gusto por la música electrónica.

De igual manera, la Dj habló sobre la primera vez que salió en el escenario, y allí aseguró que en ese momento tenía “miedo, porque a veces uno no confía en uno al hacerlo”... pero ya salir al público y “mostrar lo que haces, el talento, eso da miedo”.

La DJ vivió un horror antes de su muerte. El fiscal aseguró que habría sido abusada sexualmente. - Foto: SEMANA

“Tocar con artistas de un gran calibre nacionales e internacionales, es genial. Hay varias tonalidades, el cup, el house”, expresó y en cuanto a las mezclas, afirmó que una debía ir o más adelante y la otra más atrás para poder empatar.

El mensaje de Billboard tras el caso de la DJ Valentina Trespalacios, la consideraban talentosa

Entre tanto, la revista musical Billboard también -como diversos medios- tocó el tema de la joven colombiana y en un artículo publicado en la página oficial, resaltaron el talento de la misma, afirmando que “Valentina era una pionera a punto de despegar”.

Billboard sobre Caso Dj Valentina Trespalacios Getty - Facebook Valentina Trespalacios - Foto: izq Getty - Der: Facebook Valentina Trespalacios

Asimismo, el texto reza que “como una DJ sumergida en el mundo de la guaracha, un género dance colombiano, se perfilaba a sus 23 años como una de las DJ con futuro en el país”.

Ante el hecho que ha conmocionado a la población colombiana, David Sarria, creador de Black & White, festival electrónico del país, afirmó: “Estamos consternados con la muerte violenta de Valentina. Era una soñadora, una hábil DJ y productora en potencia, quien estaba trabajando en varios proyectos, incluyendo un álbum”.

Mientras que el creador de los premios Colombia Dance Awards, Pablo Silva, en los que Valentina debutó en la plataforma de la música electrónica en el país, explicó: “En el 2019 se llevó a casa el trofeo de DJ Revelación del Año y nunca se detuvo. Era una de las promesas más explosivas de los clubes en Colombia”.

Más detalles de los últimos días de Valentina

SEMANA conoció los videos que detallan, minuto a minuto, el plan criminal de John Poulos luego de asesinar a la DJ Valentina Trespalacios. - Foto: Autor Anónimo

De otro lado, ante la Fiscalía habló quien es, al parecer, el novio que Valentina tenía en Colombia, Santiago Luna, y aseguró que Valentina pasó sus últimos días con é en Cartagena. Recordó ante el ente investigador que una semana antes del crimen tuvo varias discusiones con Valentina, pues esta le reclamó por salir a cenar con dos amigas.

El sujeto confesó ante la Fiscalía General de la Nación que tuvo una relación sentimental con Valentina por cerca de un año y aseguró que se enteró de su muerte después de haber discutido con ella la noche anterior.

Imágenes exclusivas de John Poulos y Valentina Trespalacios en la escena del crimen - Foto: Suministrada a Semana A.P.I

“Yo la conozco desde hace tiempo, hace alrededor de un año y tres meses. Salimos desde alrededor de enero del año anterior, a la fecha. Quedé como en shock, yo no podía creerlo. Empiezo a ver que tenía llamadas perdidas y le escribo a ella: ‘Dime que no es verdad’”, indicó inicialmente.

Pese a que llevaba saliendo con John Poulos varios meses, el hombre manifestó que la reconocida DJ y él se veían bastante seguido. Incluso, afirmó que esta se quedó en su casa días antes de irse al apartamento del estadounidense, donde fue brutalmente asesinada.

Luego, enfatizó: “[...] Nos encontramos el día miércoles, 18 de enero. Ella se quedó conmigo en mi apartamento, que está ubicado en la calle 159. También nos quedamos juntos el jueves. Ella me dice el viernes que va a ir por su trasteo. Me ofrezco para acompañarla, pero ella me dice que no la acompañe, que no es necesario, que un amigo la va a recoger en el carro. Pidió un transporte para su casa por el celular”.

“Se puso furiosa (por la cena). Al siguiente día se calma y hablamos, y me dice que no va a desperdiciar los últimos días que íbamos a estar juntos. Me escribe que nos quedan pocos días juntos y que tiene que decirme algo en persona, que no sabe cómo yo lo pueda tomar”, precisó.