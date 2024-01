Así intimidan peligrosos criminales a funcionarios del Inpec. Alias Kener, jefe de ‘los Cebolleros’, confirma que secuestró a una persona como represalia

“Si ustedes me aíslan va a correr riesgo la vida de él”. De esta forma, con tono amenazante y mirada retadora, Daniel Alejandro Serna, alias Kener, jefe de la banda criminal de Los Cebolleros o Los Paisas, le lanzó una advertencia a los agentes del Inpec que iban a aislarlo en la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, en Girón, Santander.

“Si ustedes hacen esto, este aislamiento, ordenado por el director general, por quien sea, para que no venga ahora a decir que fueron las disidencias, que el ELN, sino que yo mismo lo acepto (...) No estoy atentando con ningún funcionario de acá, estoy atentando contra el señor, a quien retuve y mantengo en mi poder” , aseveró.

Frente a estas palabras, el funcionario del Inpec lo encaró que cualquier atentado o amenaza contra un familiar recae sobre Kener, a lo que el peligroso delincuente solamente asiente. “Ese ventilador no va, no se preocupe”, le aclara el funcionario al señalar que la celda a la que será trasladado no tiene ventilador. “Ya le hago una boleta de decomiso por ese ventilador”.